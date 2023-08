Explosion de nouveautés au Positiv Festival Orange! 💥

Le Positiv festival s’apprĂŞte Ă ouvrir ses portes le vendredi 18 aoĂ»t 2023 et ce, dans le cadre exceptionnel du théâtre antique d’Orange. Les organisateurs ont dĂ©ployĂ© des efforts considĂ©rables pour faire de cette Ă©dition un moment unique et mĂ©morable pour tous les participants. De nombreuses nouveautĂ©s seront Ă dĂ©couvrir et Ă apprĂ©cier tout au long du festival, garantissant ainsi une expĂ©rience immersive et inoubliable. Les festivaliers pourront profiter de la programmation exceptionnelle, alliant diversitĂ© musicale et artistique, dans une ambiance conviviale et festive. Cet Ă©vĂ©nement prometteur de partage et de dĂ©couverte ne manquera pas de susciter l’enthousiasme de tous les passionnĂ©s de musique et de spectacle vivant.

L’Insane festival de retour avec des nouveautĂ©s pour 2023

L’Ă©dition 2023 de l’Insane festival aura lieu du vendredi 18 au dimanche 20 aoĂ»t 2023 au théâtre antique d’Orange. Les organisateurs ont prĂ©vu des nouvelles expĂ©riences pour les festivaliers.

Un after officiel proposé de 1h à 6h

Deux nouveautĂ©s ont Ă©tĂ© annoncĂ©es pour cette Ă©dition. Tout d’abord, une sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© engagĂ©e pour offrir un spectacle de vidĂ©o-mapping sur le mur de scène Ă chaque performance. Ensuite, un after officiel sera proposĂ© de 1h Ă 6h au parc des expositions d’Orange, les vendredi et samedi soir. Voici le programme : Cosmic Boyz et Deniz Bul le 18 aoĂ»t 2023, et Umek et Markus Volker le 19 aoĂ»t 2023.

Billetterie ouverte et exposition d’oeuvres d’art

La billetterie est disponible sur shotgun.live.fr. Les festivaliers peuvent Ă©galement dĂ©couvrir les Ĺ“uvres de l’artiste Richard Orlinski dans le théâtre antique jusqu’au 3 septembre 2023.

