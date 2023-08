Explosion de la réserve des Sept-Îles : un territoire de 19 700 hectares à Perros-Guirec.

Au bout d’une décennie, le territoire de la réserve naturelle nationale des Sept-Iles – située dans la ville de Perros-Guirec – s’est étendu de manière significative. En effet, sa surface initiale de 280 hectares a été étendue à environ 19 700 hectares. Ce processus de développement a été marqué par des efforts constants de préservation et de renforcement de la faune et de la flore locales. Des spécialistes et des professionnels du monde environnemental ont également joué un rôle clé dans l’expansion de la zone, en veillant à sa gestion responsable et durable. Le résultat est une réserve naturelle flore-faunistique d’une richesse inestimable, qui est désormais l’un des plus grands espaces protégés de la Bretagne.

Extension de la réserve naturelle des Sept-Iles à Perros-Guirec

Un décret, publié au Journal Officiel, porte sur la redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale des Sept-Iles. Ce décret, entré en vigueur le lendemain de sa publication, fait passer la superficie de la réserve naturelle nationale de 280 à 19 700 hectares.

Protection du patrimoine naturel marin

La réserve des Sept-Iles abrite plus de 20 000 couples d’oiseaux marins et 27 espèces nicheuses. Avec l’extension de la réserve, la superficie totale atteint environ 19 700 hectares et permet de protéger le patrimoine naturel marin, notamment les forêts de laminaires, les champs de gorgones, les hauts plateaux rocheux et l’avifaune marine nicheuse particulièrement riche et diversifiée sur ce secteur ainsi que celle de la colonie de phoques gris.

Limitation des activités

Les activités industrielles sont interdites dans la réserve, en particulier la création de structures industrielles d’activité pétrolière ou de gaz, de câbles sous-marins ou de production d’électricité. Seules les activités commerciales existantes à la date du classement, directement liées aux activités de pêche professionnelle embarquée ou en plongée, à la récolte professionnelle d’algues de rives, au transport de personnes, à la gestion et l’animation pédagogique de la réserve naturelle sont autorisées. Le maire de Perros-Guirec, Erven Léon, souligne l’importance du maintien des activités humaines dans la zone de quiétude.

