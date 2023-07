Explosion de coûts causés par l’ambroisie: Comment la Nouvelle-Aquitaine propose d’agir?

Un effort collectif est déployé par l’Agence Régionale de Santé ainsi que ses collaborateurs dans tous les départements de la région pour combattre l’expansion de cette plante allergène invasive. Le coût économique des dégâts causés par l’ambroisie s’élève à des sommes phénoménales, dépassant les centaines de millions d’euros.

La lutte contre l’ambroisie en Nouvelle-Aquitaine

L’ambroisie, cette plante invasive originaire d’Amérique importée en Europe au XIXe siècle, est devenue un fléau en France. L’ARS de Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec le Plan Régional de Santé, les Centres Permanents d’Initiative de la Creuse et de la Corrèze ainsi que la Fédération Régionale de lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), coordonnent actuellement un plan concerté de lutte contre l’ambroisie. Déjà présente dans tous les départements de la région, l’ambroisie est responsable de ravages causant des pertes financières considérables, évaluées à des centaines de millions d’euros.

Une plante envahissante et allergisante

L’ambroisie colonise les espaces rapidement, notamment les zones desherbées, les friches, bords de route, ou terrains agricoles laissés nus. Cette plante herbacée annuelle, dont la taille peut atteindre jusqu’à deux mètres de hauteur, est très vigoureuse et résiste aux herbicides. De plus, elle a une capacité de réplication rapide. C’est une plante très allergisante, dont le pollen se répand de la mi-août à la fin octobre. La production de pollen est accentuée par le réchauffement climatique. Selon l’ANSES, entre 1,7% et 5,4% de la population française serait potentiellement allergique à ce pollen. Cinq grains de pollen par mètre cube d’air suffisent à déclencher une réaction allergique chez les personnes sensibles.

Impact agricole et coûts

L’ambroisie est devenue un véritable casse-tête pour les agriculteurs, se propageant rapidement et dégradant ainsi leurs récoltes de tournesol et de printemps. Les impacts économiques sont énormes, de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros par an. Selon l’Anses, le coût de la prise en charge médicale liée aux allergies à l’ambroisie est estimé entre 59 et 186 millions d’euros chaque année, auxquels il faut ajouter les 10 à 30 millions liés aux arrêts de travail. La perte de qualité de vie (durée de vie, impact sur le quotidien) est également évaluée à entre 346 et 438 millions d’euros. En somme, les coûts liés à l’ambroisie sont impressionnants pour cette seule espèce végétale.

Lutter contre l’ambroisie

Le plan de lutte de l’ARS et de ses partenaires est axé sur le développement des réseaux de surveillance et de signalement de l’ambroisie, par la mise en place de référents ambroisie chargés de répertorier la présence de la plante. Les particuliers sont également appelés à arracher les plans dès leur apparition avant la floraison de fin juillet et de signaler les zones infestées via l’application « Signalement Ambroisie » ou sur le site signalement-ambroisie.atlasante.fr. Les préfectures sont également chargées de la lutte contre l’envahisseur, avec l’appui réglementaire de l’ARS et la formation des agents des collectivités locales.

source originale : La Pause Info.fr