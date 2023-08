Explorez les 260 associations de Chambéry lors du Forum des associations le 9/09

Le 9 septembre prochain, la ville de Chambéry dans la Savoie sera l’hôte du Forum des associations, l’un des événements les plus attendus de l’année. Il réunira une multitude d’associations, plus de 260 pour être exact, venues présenter leurs activités, leurs passions et leurs engagements. Des associations sportives, artistiques, humanitaires, environnementales et culturelles seront présentes pour offrir au public une chance unique de découvrir les merveilles de la vie associative. Ce sera l’occasion pour eux de se faire connaître, de recruter de nouveaux membres et de partager leur vision avec le monde. Le Forum des associations est un événement incontournable pour tous les amateurs d’associations et de bénévolat. Venez nombreux !

Forum des associations à Chambéry le 9 septembre prochain

Le Forum des associations se tiendra à Chambéry (Savoie) le 9 septembre prochain, de 14h à 18h. L’événement mettra en avant plus de 260 associations culturelles, sportives, environnementales, de loisirs, d’actions sociales, ou en lien avec l’international. Les visiteurs auront la chance de découvrir et redécouvrir les différentes activités proposées par ces associations.

Un programme varié avec animations et démonstrations

Au-delà des stands d’exposition, le Forum proposera également de nombreuses activités comme des animations, démonstrations et déambulations tout au long de l’après-midi. Les visiteurs pourront notamment s’initier à la radio et au mixage, à la Pole dance ou encore assister à des démonstrations d’arts martiaux et à un combat médiéval. Un grand défilé sera également organisé à 17h.

La Guinguette des assos pour prolonger la soirée

Le Forum des associations sera suivi par l’événement Guinguette des assos organisé au parc du Verney à 18h. Cette soirée permettra aux visiteurs de découvrir la nouvelle saison culturelle de la ville. Pour plus d’informations sur la programmation, il est possible de consulter le site de la ville de Chambéry.

