Explorez le fort de la Conchée à Saint-Malo : visite inédite les 9 et 10 septembre!

À l’aube des Journées du Patrimoine, les portes du fort de la Conchée s’ouvrent aux visiteurs avides de découvrir l’histoire de cette forteresse située à tout juste 3 milles de Saint-Malo. C’est donc dès le samedi 9 septembre que les chanceux pourront arpenter les rues de ce monument historique qui a su traverser les siècles, témoignant ainsi de la richesse culturelle et patrimoniale de notre pays. Les remparts encore debout, les salles de garde, les magasins à poudre, autant de vestiges à découvrir et admirer lors de cette journée exceptionnelle. Quant au dimanche 10 septembre, il sera l’occasion de s’immerger un peu plus dans l’Histoire, avec la présence de conférenciers et historiens, prêts à partager leur savoir et leur passion pour ce lieu emblématique. Alors, si vous souhaitez vivre une expérience riche en découvertes et en émotions, ne manquez pas cet événement unique en son genre. Rendez-vous au fort de la Conchée, où l’Histoire n’attend que de révéler ses secrets !

Le Fort de la Conchée, un chef-d’œuvre de l’architecture Vauban

Le Fort de la Conchée, situé à 3 miles de Saint-Malo, est un monument historique géré par l’association Compagnie du fort de la Conchée. Ce fort, construit au XVIIe siècle par Vauban, est un exemple remarquable de l’architecture militaire de l’époque. Il est accessible uniquement par la mer et ne peut être visité que lors de rares occasions.

Le Fort ouvrira exceptionnellement les 9 et 10 septembre 2023

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Fort de la Conchée sera ouvert au public les 9 et 10 septembre 2023. Cependant, en raison des coefficients de marée, il a été nécessaire de faire une entorse au calendrier officiel. Des visites guidées seront organisées de 10h à 17h30. L’entrée est fixée à 10 euros et se fait par embarcation personnelle ou via un bateau-taxi.

Des restrictions d’accès

L’accès au fort étant difficile, il est fortement déconseillé aux enfants en bas âge et aux personnes à mobilité réduite. Les visiteurs sont donc responsables de leur sécurité sur place.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA