Explorez le Cap d’Antibes par les voies terrestres et maritimes dans les Alpes-Maritimes.

Chaque vendredi, le journal télévisé de 13 heures nous embarque pour une visite des régions françaises. Pour ce vendredi 14 juillet, nous partons explorer la presqu’île du Cap d’Antibes. Cette région située sur la Côte d’Azur est une destination très prisée des touristes du monde entier et pour cause ! Entre ses plages de sable fin, ses criques sauvages aux eaux cristallines et ses paysages luxuriants, il y a de quoi séduire les amateurs de farniente et les amoureux de nature. Mais le Cap d’Antibes ne se résume pas uniquement à cela, c’est également un lieu chargé d’histoire et d’architecture. De nombreuses villas et demeures anciennes témoignent du passé opulent de la région, où se côtoyaient aristocrates et célébrités du monde entier. Alors, prêts pour un voyage dépaysant au coeur de la Côte d’Azur ?

Balade au Cap d’Antibes : entre mer et forêt

Un phare pour découvrir le panorama méditerranéen

Le Cap d’Antibes, situé dans les Alpes-Maritimes, offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Si vous recherchez une balade inoubliable, ne manquez pas cette destination. Vous y trouverez une pinède plongeant directement dans la mer, ainsi qu’une palette de couleurs extraordinaires. Le phare du Cap d’Antibes, qui a été réaménagé pour accueillir les visiteurs, est un lieu incontournable de la région. Il vous permettra d’avoir une vue impressionnante sur toute la baie, et même d’apercevoir l’Italie ou Saint-Tropez. Depuis sa rénovation, le phare devient de plus en plus populaire auprès des touristes qui apprécient sa vue incroyable et son passé historique.

Une forêt de chênes verts typiquement méditerranéenne

Au pied du phare, vous trouverez une forêt de chênes verts typiquement méditerranéenne, classée Natura 2000 pour sa richesse naturelle. Nicolas Prin, notre guide passionné de botanique, vous fera découvrir cet espace naturel unique. En deux heures de balade, vous pourrez admirer les spécimens rares de la forêt, dessiner ou tout simplement vous laisser emporter par la beauté de la nature. La forêt du Cap d’Antibes abrite également une espèce rare, la Garoupe, qui ne se trouve nulle part ailleurs. C’est un lieu incontournable pour les amoureux de la nature et les passionnés de botanique.

Une journée de dépaysement à l’abri des plages bondées

Impossible de partir du Cap d’Antibes sans s’immerger dans la mer Méditerranée. Alex Pollino, notre guide professionnel en plongée sous-marine, offre des randonnées aquatiques pour découvrir les espèces de poissons dans la mer. Les débutants pourront croiser une grande variété d’espèces durant leur plongée, et les plongeurs expérimentés pourront découvrir les fonds marins impressionnants. Le Cap d’Antibes est un lieu idéal pour passer une journée de dépaysement, loin des plages bondées de la Côte d’Azur. Vous découvrirez en une journée toutes les merveilles qu’offre la nature française.