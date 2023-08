Expérimentez le véritable amour parisien dans « Suzette » de Dany Brillant, 1992.

Chaque jour de l’été, nous abordons le sujet d’une chanson d’amour qui marque les esprits. Mais aujourd’hui, c’est une histoire d’amour qui prend le devant de la scène, une histoire symbolique d’une époque révolue et d’un quartier mythique qui refont surface à travers ses paroles. Cette chanson, véritablement emblématique, a su traverser les années sans perdre de sa superbe et de son authenticité. Elle raconte l’histoire d’un amour fou entre deux âmes passionnées, qui se sont aimées à la folie, malgré les obstacles qui se sont dressés sur leur chemin. Cette chanson est un hommage à cette période d’insouciance et de liberté, où tout semblait possible et où les rêves les plus fous pouvaient devenir réalité. Ainsi, elle est devenue une véritable ode à l’amour et un témoignage poignant d’une époque révolue.

La naissance de Suzette chez Dany Brillant

Dans cette édition de « Ces chansons qui font l’été », l’auteur évoque la chanson « Suzette » de Dany Brillant. Bien qu’il ne sache pas si la chanson a été inspirée par une vraie personne nommée Suzette, l’auteur souligne que la chanson, ainsi que d’autres du premier album de Brillant comme « Elle dit non, non, non », évoquent un certain esprit des années 1940 et 1950.

Les influences de la chanson

L’auteur met en évidence plusieurs chansons et artistes qui ont pu influencer « Suzette » de Dany Brillant. Il cite notamment « Le Feutre taupé » de Roche et Aznavour en 1948, « Ah! si j’avais 1f50 » de Boris Vian et son orchestre en 1947, et « Les Oignons » de Sidney Bechet et l’orchestre de Claude Luter en 1955. L’auteur souligne également que la chanson « Il n’y a plus d’après » a été interprétée par Juliette Gréco, Guy Béart et Vianney à différentes époques.

Autres informations

L’article se termine en proposant aux lecteurs de suivre l’actualité de la chronique sur Twitter et de découvrir un podcast intitulé « Derrière nos voix » qui explore les secrets d’écriture et de composition de grands artistes français tels que Laurent Voulzy, Bénabar et Carla Bruni.

