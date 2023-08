Étudiants archéologues déterrent secrets château Montagu

Sous le soleil chaud de l’été de 2023, Sarah Beiger et un groupe d’élèves archéologues, motivés par l’aventure et la découverte, ont navigué sur les sites de Montagu, dans l’espoir d’obtenir un aperçu plus approfondi de l’histoire du château. Pendant les quatre semaines qui ont suivi le 24 juillet, ils ont creusé et fouillé la terre, affrontant courageusement toutes les difficultés que leur a offert ce travail pénible et passionnant. Leur persévérance a finalement porté ses fruits, car ils ont découvert une pléthore de céramiques anciennes, révélant ainsi des secrets précieux que la terre avait longtemps gardé cachés.

Des fouilles archéologiques dans les vestiges du château de Montagu

Depuis plus de trente ans, des fouilles archéologiques sont menées dans les vestiges du château de Montagu à Marcoussis. Une quatrième session de fouilles archéologiques a été organisée entre le 24 juillet et le 18 août 2023, avec la participation d’une dizaine d’étudiants en archéologie encadrés par Sarah Beiger. Les fouilles ont déjà permis de découvrir une pièce, des traces de construction d’escaliers et deux murs énigmatiques riches en mobilier. Une structure riche en mobilier reste à fouiller pour comprendre sa fonction exacte.

De nombreuses découvertes, notamment des céramiques

Parmi les étudiants participant aux fouilles, Lili étudie une portion du mur, Pacôme, quant à lui, réalise une étude de la couche inférieure de la pièce découverte l’an passé et trouve beaucoup de fragments de céramiques qui pourront être nettoyés, recollés et datés. Blanche est diplômée céramologue et son travail consiste à inventorier tout ce qui a été découvert depuis que l’association historique de Marcoussis a débuté les opérations de fouilles et qui représente plus d’une tonne d’objets.

Deux journées portes ouvertes pour découvrir les fouilles archéologiques

Avant de rendre un rapport à la fin du chantier au service régional d’archéologie, une semaine de gros travail d’enregistrement est effectuée avec des photos, des dessins, des restitutions en 3D et des descriptions. Le chantier de fouille sera ouvert au public les 4 et 5 août 2023, avec un atelier céramique et un jeu de piste pour les enfants. Des informations sont disponibles à l’adresse e-mail [email protected].

