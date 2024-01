Etudiants : A quelles aides santé avez vous vraiment le droit ?

En tant qu’étudiant, il peut parfois être difficile de joindre les deux bouts lorsqu’il s’agit de couvrir les frais médicaux. Heureusement, la France met à disposition plusieurs aides financières spécifiques aux étudiants pour les soins de santé. Dans cet article, nous allons vous expliquer quelles sont ces aides et comment vous pouvez en bénéficier.

Aides pour l’accès aux soins de santé : La Sécurité sociale étudiante

Pour bénéficier d’une couverture santé en France, être affilié à la Sécurité sociale est essentiel. Les étudiants ont également une couverture spécifique appelée « Sécurité sociale étudiante » qui concerne les soins médicaux et hospitaliers. Auparavant gérée par des organismes privés, cette protection est désormais rattachée au régime général depuis la rentrée 2019/2020.

Depuis cette réforme, tous les étudiants conservent le statut qui leur a été attribué au moment de leur première inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Autrement dit, si un étudiant était déjà rattaché à la Sécurité sociale de ses parents avant d’entrer à l’université, il le restera sans formalités supplémentaires. En revanche, si un étudiant étranger vient étudier en France, il devra alors s’affilier à la Sécurité sociale française pour bénéficier d’une couverture santé.

Comment s’affilier à la Sécurité sociale étudiante ?

Pour s’affilier à la Sécurité sociale étudiante, il faut suivre quelques étapes :

Inscription à l’établissement d’enseignement supérieur : lors de l’inscription administrative dans un établissement d’enseignement supérieur, chaque étudiant doit remplir un formulaire relatif à la Sécurité sociale. C’est à cette occasion que l’affiliation au régime étudiant se met en place. Justificatifs demandés : il est souvent nécessaire de présenter une copie de la carte vitale ou de l’attestation de droits pour prouver son affiliation au régime général de la sécurité sociale. Validation de l’inscription : une fois toutes ces démarches effectuées, l’étudiant reçoit un certificat de scolarité ainsi qu’une carte étudiante, attestant de son affiliation à la Sécurité sociale française et lui permettant de bénéficier des soins appropriés.

Aides financières pour les soins de santé : Les bourses sur critères sociaux

Les bourses sur critères sociaux constituent une aide financière octroyée par le gouvernement français aux étudiants qui en font la demande et dont le montant varie en fonction des ressources et du nombre de parts fiscales de l’étudiant et de sa famille. Ces bourses sont attribuées sans distinction d’âge ou de nationalité, tant que l’étudiant est inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français et suit un cursus menant à un diplôme national.

Conditions d’éligibilité et montant des bourses

Pour être éligible à une bourse sur critères sociaux, un étudiant doit remplir plusieurs conditions :

Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français et suivre un cursus menant à un diplôme national;

Ne pas dépasser un certain plafond de ressources, évalué en fonction du revenu fiscal de référence de la famille de l’étudiant et du nombre de parts fiscales.

Le montant de la bourse est également calculé en fonction des ressources de l’étudiant et de sa famille, ainsi que du nombre de parts fiscales. Il existe 8 échelons de bourses, allant de l’échelon 0 bis (1 032 € par an) à l’échelon 7 (5 679 € par an). Le montant de cette aide peut donc varier considérablement selon les situations.

Les aides ponctuelles pour financer ses études de santé

En plus des aides pérennes comme les bourses sur critères sociaux, il existe également des aides ponctuelles qui peuvent aider certains étudiants à financer leur parcours dans le secteur de la santé.

Aide à la mobilité internationale

Cette aide est destinée aux étudiants souhaitant effectuer une partie de leurs études à l’étranger, dans le cadre d’un programme d’échange ou d’un stage. Une bourse mensuelle pouvant aller jusqu’à 400€ est offerte pendant une durée maximale de 9 mois.

Aides d’urgence

Des aides financières ponctuelles peuvent être attribuées en cas de situation exceptionnelle ou urgente. Pour en bénéficier, il est nécessaire de contacter le service social du CROUS.

Les mutuelles étudiantes pour compléter la couverture santé

Enfin, les mutuelles étudiantes permettent de compléter la prise en charge des frais médicaux par la Sécurité sociale étudiante. Souscrire à une mutuelle est facultatif mais fortement recommandé pour une meilleure protection santé.

Le choix de la mutuelle doit se faire en fonction des besoins personnels et du budget de l’étudiant. Les offres varient généralement selon la prise en charge des soins courants, hospitaliers, dentaires, optiques, etc. Il est également possible d’opter pour une mutuelle familiale si l’étudiant est encore rattaché au foyer fiscal de ses parents.

En conclusion, face aux dépenses liées aux études et aux soins de santé, les étudiants disposent de plusieurs dispositifs pour les aider à assumer ces frais. La connaissance et la bonne utilisation de ces aides sont essentielles pour garantir un parcours universitaire réussi et sans difficultés financières.