Espagne: Valence plébiscitée par les expatriés pour la qualité de vie depuis 2 ans

Au cours des deux dernières années, la troisième plus grande ville d’Espagne a régulièrement occupé les premières places des classements internationaux concernant la qualité de vie à l’étranger. Cependant, un Français résidant à Valence met en garde : il ne faut pas confondre les préparatifs pour un séjour prolongé avec ceux pour une simple semaine de congés.

Valence, avec près de 800 000 habitants, est peut-être la troisième ville d’Espagne, mais elle occupe la première place mondiale parmi les endroits où il fait bon vivre, d’après un classement du magazine américain Forbes. Un homme, Cédric, qui préfère conserver son anonymat, vit là-bas depuis six ans et partage cette opinion. Originaire de Belfort, il travaille désormais dans la culture d’oliviers, d’orangers et d’amandiers. Il aime l’authenticité que la ville a conservée.

Cédric précise qu’à Valence, la mentalité est très locale, avec une pratique importante de la langue valencienne, qui est enseignée dans les écoles et apparaît sur les panneaux de rue, soit en castillan – qu’on appelle aussi espagnol – soit en valencien. Les expatriés apprécient la diversité culturelle et gastronomique, les transports publics abordables, les options de loisirs sportifs et la possibilité de tout faire à pied. Depuis trois ou quatre ans, Cédric a constaté que le type d’immigration a changé, avec des familles entières prenant la place des jeunes entrepreneurs étrangers et des retraités cherchant le soleil.

Il remarque que de nombreuses personnes s’installent sans avoir préparé leur logement ou leur travail et cherchent des conseils sur les réseaux sociaux. Certains ignorent par exemple l’existence du NIE, le numéro d’identification des étrangers, essentiel pour ouvrir un compte bancaire local ou s’inscrire à l’assurance maladie. Après un an ou deux, il faut obtenir un permis de conduire espagnol et changer l’immatriculation de son véhicule.

Cédric affirme que l’Espagne est différente de la France et vit selon un rythme différent, avec une ambiance plus détendue et des horaires contrastés. Il note l’adaptabilité des habitants, qui acceptent les changements avec positivité, en partie à cause de leur expérience historique avec Franco.

Les résidents étrangers à Valence sont environ 100 000, soit 13% de la population locale. Le marché immobilier local compte également 13% d’acheteurs étrangers, avec les Britanniques en tête, en particulier depuis le Brexit.