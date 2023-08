Escapade Nature : Découvrez les 5 lacs incontournables de l’Essonne

Envie d’une escapade en pleine nature pour vous ressourcer et profiter des merveilles qu’offre la région de l’Essonne ? Si vous avez besoin de vous aérer l’esprit, de vous dépenser en plein air ou tout simplement de contempler la beauté de la nature, nous vous avons sélectionné cinq itinéraires de promenade le long de l’eau pour cet été. Suivez-nous pour découvrir les trésors cachés de cette région verdoyante et rafraîchissante qui vous invite à l’évasion et à la détente. Que vous soyez seul(e), en famille ou entre amis, ces balades sauront certainement vous surprendre et vous charmer par leur ambiance paisible et leur cadre enchanteur. Prêt(e) pour l’aventure ? Alors, chaussez vos chaussures de marche et suivez le guide !

Découvrir les trésors naturels de l’Essonne

L’Essonne regorge de lacs, étangs et marais qui constituent des trésors naturels à découvrir pendant l’été ou à tout moment. C’est l’occasion idéale de profiter de l’air pur en se baladant dans ces endroits apaisants et verdoyants. Voici une sélection de cinq balades à faire au bord de l’eau dans le département.

Les cinq étangs de Vert-le-Petit

Les cinq étangs de Vert-le-Petit, créés au XIXe siècle après l’abandon de l’exploitation de la tourbe, s’étendent sur 40 hectares, ce qui en fait un havre de paix pour ceux qui aiment flâner au bord de l’eau, faire du sport, pique-niquer ou encore pêcher. On y trouve le petit étang, le grand étang, le plus grand étang à chat avec 15 hectares, l’étang fleuri et le marais communal. Deux restaurants sont également présents sur place.

Le lac des Docks de Ris-Orangis

Classé « espace naturel sensible », le lac des Docks est un endroit incontournable pour se balader au plus près de l’eau. La commune de Ris-Orangis a aménagé plusieurs pontons pour donner la possibilité aux promeneurs de longer l’étendue d’eau. Des chemins plus boisés sont également propices à des promenades plus longues. On peut y observer des crapauds, des grenouilles vertes, des foulques, hérons cendrés ou encore des martins-pêcheurs.

Le bassin de Carouge, à Brétigny-sur-Orge

Creusé dans les années 1970, le bassin de Carouge à Brétigny-sur-Orge est devenu un lieu de balade de 3 kilomètres idéal pour les joggeurs. On peut également y apercevoir des mouettes, des gravelots ou chevaliers le long des berges. L’îlot central est le royaume du cormoran.

Le bassin de Trévoix, à Ollainville

Le bassin de Trévoix à Ollainville s’étend sur 45 hectares et offre un cadre propice pour la pêche et la promenade avec ses 4 kilomètres de sentiers et ses 13 postes de pêche aménagés. Un stop près du déversoir de la Rémarde permet d’admirer la vue sur l’ensemble du lac et d’observer des grèbes, foulques, canards, hérons cendrés ou encore des cormorans.

Le Domaine de Soucy, à Fontaine-les-Briis

Ancien domaine seigneurial, le Domaine de Soucy à Fontaine-les-Briis est un espace de 36 hectares classé « espace naturel sensible ». Le site fait la joie des pêcheurs avec la présence d’un étang et offre trois circuits de randonnée entre 1,3 km et 3 km, permettant de découvrir la faune et la flore ainsi qu’une chapelle datée du XIIIe siècle.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA