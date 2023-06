« Enseignante de l’année » aux États-Unis : Prof de maths motive élèves par « la chose positive »

Dans la langue de Shakespeare, cet exercice est connu sous le nom de « One good thing », dont le but est d’identifier au minimum un aspect positif, qu’il soit personnel ou général, qui s’est produit au cours des 24 dernières heures. Rebecka Peterson met en place cette méthode au sein de ses classes avant chaque leçon, ce qui lui permet d’améliorer avec succès la confiance en soi de ses élèves.

Rebecka Peterson, une enseignante de mathématiques à Tulsa, Oklahoma, vient d’être élue « professeur de l’année » aux États-Unis par le Conseil des responsables d’établissements scolaires. Cette organisation à but non-lucratif sélectionne chaque année le professeur dont la méthode d’enseignement a été particulièrement fructueuse. Rebecka Peterson a été choisie parce qu’elle instaure un climat de confiance chez ses élèves grâce à un exercice particulier : avant chaque leçon, elle demande à ses élèves de partager un aspect positif, inspirant et motivant de leur journée écoulée. Selon elle, cet exercice renforce la confiance en soi et, par conséquent, favorise la réussite.

Avec 14 ans d’expérience en tant qu’enseignante, Rebecka Peterson a enseigné au collège et surtout au lycée. En constatant le nombre croissant d’élèves en échec scolaire, elle a décidé de repenser complètement son approche pédagogique et de développer des techniques pour renforcer l’estime de soi des élèves. Elle a découvert un blog collaboratif sur lequel d’autres enseignants partageaient des histoires d’expériences positives en classe, selon la méthode du « One good thing », qui consiste à identifier un événement positif de la journée.

Les élèves partagent leur expérience avec leurs camarades

Rebecka Peterson a rapidement adopté cette méthode dans ses classes en demandant à chaque élève de raconter un aspect positif de leur journée devant leurs camarades avant le début de chaque cours. Cette approche a porté ses fruits : les élèves se montrent plus ouverts et l’ensemble des récits positifs crée un climat d’encouragement collectif. Pour instaurer ce niveau de confiance dans la classe, Rebecka Peterson commence dès le premier cours en se présentant, en racontant son enfance d’immigrée irano-suédoise et en rencontrant chaque élève individuellement pendant au moins un quart d’heure.

Dans une interview accordée à CBS, Rebecka Peterson explique que c’est ainsi que la confiance se construit et que l’échange sur les aspects positifs de la vie quotidienne permet aux élèves de développer un état d’esprit centré sur la positivité et de renforcer leur force intérieure. En recevant son prix, elle a rendu hommage à tous les enseignants, insistant sur la nécessité de revaloriser leur salaire et leur profession, un « métier magnifique qui consiste à aider les élèves à révéler leur potentiel ».