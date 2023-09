Énigme archéologique : Sud Seine-et-Marne envahi de mégalithes, pourquoi ?

Bien que la Bretagne soit traditionnellement considérée comme la région de France où l’on trouve le plus de mégalithes, il est intéressant de noter que le sud de la Seine-et-Marne abrite également un grand nombre de ces mystérieuses structures en pierre. Ces énigmatiques vestiges préhistoriques sont le sujet de nombreuses histoires incroyables, mélangeant mythes et légendes, qui font partie intégrante du riche patrimoine français. Les mégalithes ont toujours fasciné les archéologues, les historiens et les amateurs de mystères, et ils offrent un aperçu fascinant de la vie et des croyances de nos ancêtres lointains. Que ce soit en Bretagne ou dans le sud de la Seine-et-Marne, ces monuments impressionnants nous connectent avec notre passé et notre héritage culturel, nous rappelant que l’histoire ne doit jamais être oubliée.

Le sud Seine-et-Marne, un territoire riche en constructions mégalithiques

Le sud Seine-et-Marne est un territoire riche en constructions monumentales en blocs de pierre, appelés mégalithes, qui prennent différentes formes telles que des menhirs, des dolmens ou des polissoirs. Ces constructions datent du néolithique, entre 5000 et 2000 avant notre ère, et ont différents usages: les dolmens servaient de sépultures collectives, les menhirs délimitaient les territoires ou servaient de monuments commémoratifs, tandis que les polissoirs étaient utilisés pour polir les instruments. La plupart de ces constructions sont classées au titre des monuments historiques et constituent un patrimoine historique important pour le département.

La relation entre les mégalithes et les gisements de grès en Seine-et-Marne

Les gisements de grès en Seine-et-Marne ont favorisé la présence des mégalithes dans cette région. En effet, l’édification des constructions mégalithiques est fortement liée à l’existence de gisements de grès à proximité des sites d’installation. La couche calcaire formée il y a 25 millions d’années, après le retrait de la mer qui couvrait le bassin parisien, est à l’origine des fameux rochers de la forêt et des mégalithes. Certains de ces blocs de pierre n’ont pas été façonnés par l’homme, comme la roche du Sault de Villercef, haute de 10 mètres.

Des vestiges nombreux et uniques dans la région

Le sud Seine-et-Marne compte plusieurs constructions mégalithiques notables telles que cinq dolmens et allées couvertes, une trentaine de menhirs dont certains culminent à 4 mètres de hauteur et une centaine de polissoirs. Parmi eux, on trouve notamment la « Pierre aux couteaux » à Diant qui a été célébrée lors d’une fête gauloise en juin dernier. Malheureusement, plusieurs mégalithes ont été détruits au fil des siècles, mais la plupart sont protégés au titre des monuments historiques. Pour partir à la recherche de ces vestiges, le livre de référence est « Les mégalithes de Seine-et-Marne, Conseil général de Seine-et-Marne ».

