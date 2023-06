Enfants retrouvés en Colombie: survie dans la jungle, comment ont-ils réussi ?

Les quatre enfants sauvés de l’Amazonie, âgés de 1 à 13 ans, sont actuellement hospitalisés à Bogota. Ils ont survécu pendant 40 jours dans un environnement extrêmement difficile. Cette expérience étonnante soulève des questions pour les experts sur leur endurance et leur aptitude à s’adapter dans la forêt tropicale.

Quarante jours durant, quatre enfants âgés de un à treize ans ont survécu au sein de la jungle colombienne. Comment ont-ils réussi cet exploit ? Ces quatre frères et sœurs font partie de la communauté Uitoto, un peuple indigène, et sont familiarisés avec la forêt et les dangers qu’elle renferme. Leur père, Manuel Miller Ranoque Morales, témoigne : « On croit beaucoup en la jungle, qui est notre mère. Nous avons toujours gardé espoir ».

L’importance de l’eau

Les secouristes, à leur recherche, ont découvert des morceaux de fruits comestibles sur le sol, laissant penser que les enfants se nourrissaient de cette façon. Toutefois, l’élément essentiel pour survivre dans une forêt tropicale est l’eau. Damien Lecouvey, aventurier et membre de la Société des explorateurs français, alerte sur les difficultés de trouver de l’eau potable dans la jungle : « On en trouve dans la forêt, mais par définition, elle n’est pas potable. Le risque, c’est d’ingurgiter de l’eau pleine de bactéries ». De plus, les enfants ont dû faire face à des animaux hostiles dans la jungle. Malgré ces obstacles, les quatre « enfants miraculés » sont maintenant sains et saufs.