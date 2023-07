Élu de Noisy-le-Sec convoqué pour inciter aux émeutes : scandale en France.

Timothée Gauthierot a reçu une convocation à paraître devant le procureur pour répondre des accusations de « provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit ». Cette convocation fait suite à la publication d’une story sur les réseaux sociaux. Les autorités considèrent que cette publication a eu un impact public et potentiellement dangereux en incitant à la commission d’un acte illégal. Cette situation constitue une source d’inquiétude pour Gauthierot et sa famille, qui se sentent persécutés pour une publication qui, selon eux, n’avait pas pour but de causer du tort à quiconque. Ils espèrent que ce malentendu sera rapidement éclairci et que justice sera rendue dans cette affaire.

La polémique autour de la story éphémère de Timothée Gauthierot

Timothée Gauthierot, délégué au numérique et à l’éducation par le sport à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), a été placé en garde à vue le mercredi 12 juillet 2023, suite à une vague de contestation provoquée par sa story sur les réseaux sociaux. Dans cette dernière, il a partagé une vidéo de l’interpellation de Youssouf Traoré à Paris avec le commentaire : « Pas d’appel au calme, la France mérite plus d’émeutes ». Cette publication a suscité une vive émotion et la justice lui reproche une « provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit ».

La réponse de la municipalité

Du côté de la municipalité, la publication a été considérée comme personnelle. Elle a été postée le samedi soir, sur un compte personnel Facebook, en tant que citoyen. Dans un communiqué, le maire de Noisy-le-Sec, Olivier Sarrabeyrouse (PCF), a pris ses distances avec la publication, en affirmant : « Ce message ne m’engage pas car je ne partage ni le fond ni les conclusions ». Le maire estime également que les poursuites contre son élu sont une perte de temps. En effet, sa ville doit faire face à de nombreux problèmes de sécurité et de trafics. Il y voit une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression et une dénonciation de la part de l’ancien maire et élu d’opposition.

La traque sur les réseaux sociaux

Le cas de Timothée Gauthierot n’est pas isolé. Depuis l’épisode de violences qui a suivi le décès de Nahel M. à Nanterre fin juin, de nombreux cyberenquêteurs ont été déployés pour traquer les appels à l’émeute sur les réseaux sociaux. Début juillet, un homme de 19 ans a été interpellé pour avoir appelé à attaquer le centre commercial Créteil Soleil dans le Val-de-Marne. Il a été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis.

Un rude rappel à l’ordre

Les publications sur les réseaux sociaux sont soumises à des règles strictes devant les tribunaux. Le délégué de Noisy-le-Sec Timothée Gauthierot a ainsi appris cette leçon de manière amère. Les élus et les citoyens ont le droit de s’exprimer librement sur les réseaux sociaux. Toutefois, il leur est impératif de respecter les lois et les règlements. Les réseaux sociaux sont un lieu de liberté qui ne doit pas être utilisé pour propager des messages diffamatoires ou incitant à la violence. La vigilance est donc de mise pour tous les utilisateurs des réseaux sociaux.