Elton John: Excentricité, Monarchie & Football – Découvrez la Véritable Histoire

Le mercredi 21 juin, Elton John se produit en concert à Paris lors de sa tournée d’adieu sur scène. Le journal de 20 heures nous entraîne dans l’esprit de l’artiste.

Une icône pop britannique, célèbre pour son style souvent excentrique. Dans les années 70, Elton John annonçait sa bisexualité en couverture d’un magazine, se positionnant ainsi en défenseur des droits de cette communauté, ce qu’il continuera de faire tout au long de sa carrière. Depuis lors, il s’engage activement dans diverses causes et a même créé une fondation pour les victimes du Sida. « Je me sentirais pourri de ne rien faire. J’ai déjà beaucoup de chance de ne pas être victime de la maladie », a-t-il déclaré à ce propos.

Un passionné de football

Elton John est également connu pour ses tenues multicolores et entretient des relations étroites avec la famille royale britannique. Il a été fait chevalier pour ses services rendus à la musique. La princesse Diana était une amie proche, à qui il a rendu hommage lors de ses funérailles avec la chanson Candle In The Wind. De plus, Elton John est un grand amateur de football. Il a assisté à son premier match à l’âge de 5 ans à Watford (Royaume-Uni) et a racheté le club de la ville 25 ans plus tard. « Si je n’avais pas eu le club de foot, qui sait ce qui me serait arrivé ? », a-t-il confié.