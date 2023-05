Ehpad à Troyes: retraitées de 84 à 99 ans montent 327 marches de la Tour Eiffel

Des femmes âgées de 84 à 99 ans, résidant dans un EHPAD à Troyes, dans le département de l’Aube, ont relevé un défi incroyable : grimper à pied jusqu’au premier étage de la Tour Eiffel en gravissant ses 327 marches. Ce challenge a été accompli avec succès ce lundi 15 mai.

Des personnes âgées terminent leur échauffement. Les retraitées, habitantes d’une maison de retraite à Troyes (Aube), ont entre 84 et 99 ans et sont sur le point de monter les 327 premières marches de la Tour Eiffel. Rose, 84 ans, est en tête et après 30 minutes de marche, elle est la première à relever ce défi presque impensable. Pour y parvenir, ces dames ont dû s’entraîner pendant six mois avec un entraîneur sportif. Elles ont effectué un échauffement et un renforcement musculaire avant de monter les trois étages de leur maison de retraite.

“Prévenir les chutes”

Au commencement de cette aventure, certaines d’entre elles ne pouvaient pas monter de marches, il s’agit donc d’une réussite pour Jérémie Vandervelde, leur coach. “C’est un projet que nous avons mis en place depuis quelques mois maintenant, apprendre à remonter des marches dans le but de prévenir les chutes”, explique-t-il. “Quand on nous a parlé de ça, j’ai cru que c’était une grande plaisanterie. Je me suis dit ‘on n’ira jamais’”. “Finalement, petit à petit, (…) oui, pourquoi pas ?”, ajoute Jeanne, 97 ans. Ce lundi, certaines rêvaient d’aller jusqu’au deuxième étage, ce sera peut-être pour une prochaine occasion.