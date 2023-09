Effervescence à Plémet : Collège Louis-Guilloux accueille 183 élèves et des profs inédits ! 🎒👨‍🏫 rentrée2021 collège Bretagne

C’est une rentrée pleine de nouveautés qui s’est produite au collège public de Plémet (Côtes-d’Armor) le lundi 4 septembre 2023, car de tout nouveaux enseignants ont fait leur première apparition auprès des 183 élèves présents. Tout le monde était impatient de faire leur connaissance et de découvrir leur parcours et leur spécialité. Cette année s’annonce donc particulièrement riche en enseignements et en découvertes pour tous les élèves du collège qui auront des professeurs frais et motivés, prêts à les accompagner dans leur éducation. C’est une occasion unique pour les élèves de découvrir de nouvelles matières et de nouvelles façons de travailler, pour apprendre toujours plus et mieux. Tout commence donc sous les meilleurs auspices pour cette rentrée 2023 !

Stable effectif des élèves au collège Louis-Guilloux

Le collège public Louis-Guilloux de Plémet, dans les Côtes-d’Armor, a accueilli 183 élèves, ainsi que 12 élèves dans la classe Ulis et la classe externalisée de l’institut médico-éducatif de Belna, le 4 septembre 2023. De plus, 24 élèves ont intégré l’internat d’excellence du collège.

Arrivée de nouveaux professeurs

L’équipe du collège Louis-Guilloux a accueilli de nouveaux professeurs, dont Manuella Keromnes, Éloïse Couvé, Émilie Sauneuf, Servane Duterne, Hérivélona Rafaralahy-Rajaonary et Marine Dautreppe.

Travaux de rénovation et projets pédagogiques

Le collège prévoit d’importants travaux de rénovation pendant quatre ans, notamment la rénovation du préau, des toilettes des élèves et la reconstruction du service de restauration. De plus, une fois par semaine, les élèves de CM1 et CM2 de l’école des Marnotiers de La Prénessaye rejoindront les 6e pour des projets autour de l’animation, du cinéma et des images en mouvements dans le cadre du dispositif Gama. En outre, le collège propose une section gallo et une section sportive kayak avec le Canoë-Club du Lié.

Activités culturelles et agenda du collège

Gwénaël Prost, designer et artiste plieur français, exposera ses œuvres à la galerie d’art du collège Louis-Guilloux, du 20 novembre 2023 jusqu’aux vacances de Noël. Les élèves de 6e étudieront Yvan Lebreton, photographe animalier, autour de ses photos et de la nature. Le collège a également prévu un théâtre-forum sur la lutte contre le harcèlement, la remise des diplômes aux élèves de 3e de l’année 2022-2023 et les portes ouvertes du collège.

