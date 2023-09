Ecoliers côtoient aînés à Cergy, rapprochement intergénérationnel !

Les retraités sont chaleureusement conviés à se joindre aux enfants pour le déjeuner tous les mercredis dans trois établissements scolaires différents. Cette initiative vise à briser la solitude des aînés qui y trouvent ainsi une occasion de passer un agréable moment avec les plus jeunes, tout en partageant un repas sain et équilibré. Cette rencontre intergénérationnelle est l’occasion pour les doyens de transmettre leur expérience et leur sagesse, mais également de se sentir utiles et intégrés à la vie locale. Par ailleurs, cette action permet aux enfants de prendre conscience de l’importance du lien social et de la place de nos aînés dans la société. Cette initiative est donc saluée pour son caractère innovant et bienveillant.

La cantine intergénérationnelle, une initiative de la Ville de Cergy

La Ville de Cergy a réactivé sa cantine intergénérationnelle, mise en place en 2019 pour « briser les chaînes de la solitude » des seniors cergyssois. Chaque mercredi (hors période scolaire), cette initiative convie les seniors à partager leur repas avec des écoliers dans trois groupes scolaires de la commune (Nautilus, Point du jour et Justice). Cette rencontre permet des échanges entre les plus jeunes, désireux de raconter leurs dernières aventures, et les plus anciens, toujours prêts à partager leurs expériences.

Le but : lutter contre l’isolement des seniors

La cantine intergénérationnelle de Cergy a été mise en place après constatation que de nombreux seniors sont en situation d’isolement. Le dispositif, basé sur le volontariat, est ouvert à tous les Cergyssois de plus de 60 ans, moyennant le paiement du prix du repas (4,40 euros). Cette initiative a été développée pour permettre la transmission de savoir-faire entre générations et éviter que les seniors ne se referment sur eux-mêmes.

Comment participer

La cantine intergénérationnelle est accessible à tous les seniors cergyssois retraités. Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard le lundi qui précède le repas auprès de Cergy Seniors par téléphone ou par mail. Les règlements (4,40 euros) s’effectuent a posteriori sur facturation.

