École historique à Lyon sauvée de la noyade : une victoire inespérée !

Rénovation de l’école Berthelier à Lyon

L’école Berthelier, vieille de 130 ans et située dans le 7ème arrondissement de Lyon, a été récemment rénovée après avoir subi des orages dévastateurs en 2022 et 2023. Les pluies avaient causé d’importantes infiltrations d’eau qui avaient détruit quatre salles, endommagé les faux plafonds et les anciennes cheminées, et écaillé la peinture. Les travaux ont permis de remettre en état les salles endommagées pour la rentrée, mais la rénovation complète se poursuivra jusqu’à la fin du premier semestre de 2024.

Les dégâts causés par les orages

Les pluies torrentielles accumulées entre deux toits lors des orages de juin 2022 et 2023 n’avaient pas pu être évacuées, causant d’importantes infiltrations d’eau et la destruction de quatre salles. Les faux plafonds, les anciennes cheminées et les peintures avaient également été endommagés. Les enseignants et les élèves avaient été obligés de suivre les cours en dehors de l’école, causant un grand inconfort et un sentiment de désarroi.

Des travaux d’envergure en cours

Des travaux d’urgence ont été lancés entre juin et septembre pour remettre en état les salles endommagées afin que les élèves puissent être accueillis à la rentrée. La municipalité a ensuite prévu de mettre en œuvre un projet de rénovation complète pour refaire la toiture, l’isolation thermique et les murs de l’école. Ce projet devrait prendre fin à la fin du premier semestre de 2024, après quoi l’école Berthelier sera entièrement rénovée.

Une école historique de Lyon

L’école Berthelier est un lieu historique de l’enseignement à Lyon, avec une histoire de plus de 130 ans. La directrice de l’établissement, Catherine Thomasset, se réjouit de la rénovation en cours, soulignant que l’école est un patrimoine pour la ville.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA