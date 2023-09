École du Breuil : Tension palpable en cette rentrée pour les futurs jardiniers parisiens

Les éducateurs se montrent de plus en plus inquiets quant aux conditions de travail qui se dégradent rapidement en raison de la fermeture de classes et du non-renouvellement des enseignants qui partent. Le constat est alarmant et ne cesse d’empirer ces derniers temps. Ces enseignants, particulièrement concernés par la qualité de l’enseignement qu’ils dispensent, se sentent démunis face à cette situation qui les empêche d’assurer leur mission dans les meilleures conditions. Les élèves, quant à eux, subissent également les conséquences de cette dégradation, qui se traduit par une attention moins personnalisée de la part des enseignants et une surcharge de travail. Cette situation préoccupante met en péril l’avenir scolaire de l’ensemble des élèves et suscite de plus en plus d’inquiétude auprès des parents et des acteurs de l’éducation. Face à ces constats répétés, il est crucial que des mesures concrètes soient prises pour améliorer cette situation avant qu’elle ne devienne irrémédiable.

La renommée de l’école du Breuil menacée par des fermetures de classes et un manque de professeurs

Les enseignants de l’école d’horticulture du Breuil ont entamé une grève le 4 septembre 2023 pour protester contre les fermetures de classes et un manque de professeurs. Ils tirent la sonnette d’alarme concernant la réputation prestigieuse de l’établissement spécialisé dans les arts et techniques du paysage qui se dégrade au fil des années. Depuis trois ans, trois classes ont été fermées, faisant augmenter les effectifs dans certaines classes et entraînant une chute des résultats.

Un rôle central dans l’avenir de la majorité de Madame Hidalgo

L’école du Breuil est une division de la Ville de Paris qui forme depuis 1867 des jardiniers pour l’entretien des espaces verts. Elle joue également un rôle de terrain expérimental pour tester les projets de végétalisation de la Ville. Toutefois, des problèmes de management ont été rapportés depuis l’arrivée d’un nouveau directeur il y a deux ans et des coupes budgétaires ont été effectuées, provoquant une tension sociale au sein de l’école. La Ville de Paris appuie l’importance de l’école du Breuil dans la formation aux métiers du paysage et annonce une augmentation de la subvention de fonctionnement et une mission de l’Inspection générale pour améliorer le climat social.

Des conséquences sur le niveau de formation

La hausse des effectifs dans certaines classes a des conséquences directes sur le niveau de formation des élèves. Certains élèves craignent de ne pas être prêts pour l’examen en fin d’année faute de professeurs suffisamment disponibles pour enseigner tout ce qui est dans le référentiel. Les grévistes souhaitent ainsi attirer l’attention sur les difficultés rencontrées par l’école du Breuil pour assurer sa mission de service public de formation aux métiers du paysage et l’agriculture urbaine.

