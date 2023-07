Échappez à l’inflation avec des pièces d’occasion pour vos vacances !

À l’approche de la grande migration estivale, les ateliers et les centres de recyclage sont submergés. Les conducteurs s’affairent aux derniers contrôles de leur moyen de transport, tout en cherchant à réduire leurs dépenses. Les pièces de rechange d’occasion sont très en demande, vu l’inflation galopante. Les mécaniciens ont fort à faire pour contenter tous les clients et répondre à leurs besoins souvent pressants. La pression est palpable et les attentes sont élevées de tous côtés. Il faut savoir garder son sang-froid face à l’urgence qui règne durant cette période de l’année. Les professionnels de la route doivent redoubler d’efforts pour accompagner les voyageurs dans leur périple, et leur garantir une sécurité optimale. Il n’y a pas de place pour les approximations ou les ratés, chaque détail compte. Les vacances commencent dès le départ, alors autant partir du bon pied. Il reste donc peu de temps pour faire les contrôles nécessaires, changer les pièces défectueuses, régler les problèmes imprévus, mais les garagistes sont là pour ça. Ils sont les garants de notre mobilité, assurant le bon fonctionnement de nos voitures, motos et autres moyens de transport. En temps normal déjà, ils ont fort à faire, mais en cette saison, c’est la déferlante de clients qui les sollicitent. Un véritable défi technique comme relationnel à relever pour tous les acteurs concernés. Bonne route !

Les astuces pour limiter les frais avant les vacances d’été

La période estivale est bien souvent synonyme de départ en vacances en voiture. Pour éviter les mauvaises surprises sur la route, un passage chez le garagiste est souvent nécessaire. Toutefois, la forte inflation de cette année pousse les automobilistes à chercher des alternatives pour minimiser les coûts. Les pièces d’occasion ont ainsi la cote, et les garages sont pris d’assaut. Voici quelques astuces pour limiter les frais avant les vacances.

Les garages débordés

À l’approche du grand chassé-croisé estival entre juilletistes et aoûtiens, les garagistes connaissent un pic d’activité. Chaque année, le dernier week-end de juillet est le plus chargé sur les routes et les véhicules doivent être prêts pour affronter le trajet. Les garages voient ainsi passer de nombreux clients, mais cette année est marquée par une forte inflation qui pousse les automobilistes à chercher des solutions moins coûteuses.

Les places chez les garagistes sont donc très demandées, mais les prestations peuvent être plus onéreuses en cette période. De nombreux clients se tournent ainsi vers les pièces d’occasion pour minimiser les coûts.

Des pièces d’occasion à prix attractif

Le marché des pièces d’occasion est en plein essor. Avec l’inflation, chaque euro compte pour les vacances. Les particuliers cherchent donc à réparer leur voiture à moindre coût avant de partir en vacances. Les pièces d’occasion, plus abordables, sont une bonne alternative. Elles sont disponibles dans les points de vente spécialisés et proviennent de véhicules désossés. Les clients peuvent ainsi trouver des pièces comme des compresseurs de climatisation, des rétroviseurs, des feux ou encore des attelages.

Les tarifs sont très attractifs et peuvent être jusqu’à cinq fois moins chers que des pièces neuves. Pour réduire les coûts, certains automobilistes font même le choix de les poser eux-mêmes.

Changement de législation

Depuis le 1er janvier 2023, les garagistes ne sont plus obligés de remplacer une pièce endommagée par une provenant du constructeur. Cela permet d’ouvrir le marché à des pièces d’occasion, plus économiques et disponibles plus rapidement que les pièces neuves qui peuvent être difficiles à trouver.

De nombreux automobilistes profitent ainsi de cette nouvelle législation pour minimiser les coûts de réparation avant de partir en vacances. La pièce d’occasion est une solution économique pour les automobilistes qui souhaitent partir en toute sécurité.

En somme, pour limiter les frais avant les vacances d’été, les pièces d’occasion sont une alternative abordable et pratique. Toutefois, il est important de choisir des équipements de qualité pour assurer une bonne sécurité sur la route.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr