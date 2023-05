Échappée paradisiaque à Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes et Alpes-Maritimes/Var

Bienvenue dans ce charmant havre de paix, situé à quelques pas seulement de Cannes, à la limite entre les départements des Alpes-Maritimes et du Var.

Située à seulement 11 km de Cannes, Mandelieu-la-Napoule est une charmante ville de la Côte d’Azur, considérée comme la capitale du mimosa. La ville est le résultat de la fusion entre Mandelieu et La Napoule en 1836, ce qui explique les différents noms donnés à ses habitants : les Mandolociens et les Napoulois.

Après la pandémie de Covid-19, Mandelieu-la-Napoule est devenue une destination prisée pour les vacanciers à la recherche d’un endroit à la fois familial, préservé et offrant des paysages exceptionnels, entre les magnifiques roches rouges de l’Esterel, la plus grande forêt de mimosas du Tanneron et la Méditerranée, comme le souligne Sophie Brugerolles, responsable de l’Office de tourisme de la ville. La ville propose de nombreuses randonnées au cœur de l’Esterel, le long de la Méditerranée et dans le Massif du Tanneron, allant jusqu’au Mercantour.

En tant que destination nautique et balnéaire, Mandelieu-la-Napoule compte sept plages de sable fin, dont celle de la Rague, surplombée par le château d’Agecroft. Ce château d’inspiration écossaise était jadis appelé le château des mineurs, car les travailleurs des mines du nord de la France venaient y passer leurs vacances. La ville abrite également une base nautique, « Les voiles de Lérins », où l’on peut tester le Wing Foil et le Wind Foil, deux sports nautiques en vogue. En quelques minutes, on peut rejoindre en bateau les îles de Lérins et le Fort royal de l’île Sainte-Marguerite, où a été enfermé le célèbre Homme au Masque de Fer.

Les restaurants de Mandelieu proposent des fruits de mer et des pissaladières produites localement. La ville abrite également un domaine viticole de 4 hectares et a un patrimoine apicole important, avec 1000 ruches. Les quartiers de La Napoule, derrière le Château de La Napoule, offrent de nombreux bars à vins.

Le Château de La Napoule, qui a les pieds dans l’eau, a été construit au XIVe siècle et a été racheté en 1918 par un couple d’artistes américains, les Clews. Aujourd’hui, c’est une résidence d’artistes, un lieu de rencontres artistiques sur la Côte d’Azur. On peut également visiter le magnifique jardin à la française qui l’entoure et se promener le long des marinas, dont l’architecture s’inspire de la Floride des années 1970-80.

Le 28 mai, Mandelieu célébrera la fête de la Saint-Fainéant, qui remonte à 1837, lorsque le maître verrier Louis Berthélémy a installé sa fabrique dans le château de La Napoule. À l’époque, les ouvriers verriers profitaient du nettoyage annuel des fours de l’usine pour se divertir tard dans la nuit sur la plage, ce qui irritait les pêcheurs qui les traitaient de « fainéants ». Cette fête est marquée par un spectacle de danse aérienne, un défilé du roi fainéant, un marché nocturne, un concert et une sardinade sur la plage du Château. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’Office de Tourisme de Mandelieu-la-Napoule.