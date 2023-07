Duo de la gare 1935 chante « Puisque vous partez en voyage » : une découverte charmante

Au cours de la saison estivale, nous abordons quotidiennement un sujet de prédilection : une chanson emblématique dédiée à l’amour. Actuellement, nous mettons en exergue une opérette inoubliable, enregistrée dans les années 1930, qui a su conserver sa place de choix parmi les grands classiques musicaux. Ce doux tube, à la saveur exquise, est devenu un symbole d’éternité pour les amoureux de musique, qui ne se lassent pas de fredonner ses paroles tendres.

La rencontre de deux amoureux de la chanson

En cette journée de 1935, dans une gare parisienne, Mireille et Jean Sablon se séparent avec regrets. Ils sont amoureux, mais elle doit partir en train tandis qu’il reste sur place. Ce n’est pourtant pas une triste histoire car, malgré la distance, leur amour triomphera toujours.

Le destin a uni ces deux artistes talentueux qui allaient marquer l’univers de la chanson française. Jean Sablon allait devenir une célébrité internationale surnommé « The French Troubadour » aux États-Unis pour sa voix de velours. Mireille quant à elle, était une compositrice au talent immense, capable de créer des chansons romantiques, espiègles, insolentes ou ironiques.

Les duos savoureux de Mireille et Jean Sablon

Il ne faut pas remonter très loin dans le temps pour retrouver Mireille et Jean Sablon réunis pour chanter leurs chansons d’amour. En effet, quelques années auparavant, les deux amoureux de la chanson avaient déjà travaillé ensemble pour créer des titres inoubliables.

Dans l’épisode de « Ces chansons qui font l’été », on peut ainsi écouter des extraits de leurs duos comme « Puisque vous partez en voyage » en 1935, « Quand on est au volant » en 1932 ou « C’est un jardinier qui boite » en 1932. Des chansons qui ont marqué leur temps et qui ont été reprises par d’autres artistes à travers les années.

La continuité de l’héritage musical français

Les chansons de Mireille et Jean Sablon ont traversé les décennies et ont inspiré de nombreux autres artistes. Ainsi, Ray Ventura et ses Collégiens ont repris « Puisque vous partez en voyage » en 1936 tandis que Georges Brassens l’a revisité en 1980. Plus récemment, Françoise Hardy et Jacques Dutronc l’ont chanté en duo en 2000 et Clara Luciani et Arthur Teboul l’ont interprété ensemble en 2018.

Cet héritage musical français continue de vivre à travers les générations, et c’est grâce à des artistes comme Mireille et Jean Sablon que nous pouvons encore apprécier ces chansons immortelles. Si vous voulez en savoir plus sur les secrets de composition de huit artistes majeurs de la scène française, vous pouvez écouter le podcast « Derrière nos voix » qui retrace leur parcours musical.