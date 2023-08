Drame en montagne : deux alpinistes décèdent des suites d’une chute de pierres au Mont-Blanc.

Lors de leur ascension des Aiguilles du Tour dans le massif du Mont-Blanc ce lundi 31 juillet, deux alpinistes ont tragiquement perdu la vie suite à une chute de pierres. Ce drame rappelle une fois de plus les dangers auxquels sont confrontés les passionnés d’alpinisme, notamment dans les massifs montagneux les plus imposants et les plus célèbres de notre planète. Face à la beauté et à la majesté des sommets enneigés, il est parfois facile d’oublier les risques qui pèsent sur les épaules des alpinistes, ces héros modernes qui trouvent dans l’escalade et l’exploration des montagnes un épanouissement unique et une source inépuisable d’adrénaline. Malgré tout le respect que l’on peut avoir pour ces sportifs de haut niveau, on ne peut s’empêcher de penser aux familles et aux proches des victimes, qui doivent aujourd’hui affronter la douleur de leur perte incompréhensible.

Deux alpinistes tués par une chute de pierres

Deux alpinistes, un français de 26 ans et un néerlandais de 36 ans, sont morts lors d’une ascension des Aiguilles du Tour dans la partie suisse du massif du Mont-Blanc. Une troisième personne, une alpiniste néerlandaise de 22 ans, a été blessée dans la même chute de pierres.

Les circonstances de l’accident inconnues

La raison pour laquelle les roches se sont détachées de la paroi de montagne reste pour l’instant inconnue. Une enquête a été ouverte par la police cantonale suisse pour déterminer les circonstances de l’accident.

