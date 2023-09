Drame en mer : 2 morts dans le Morbihan et le Finistère, bilan régional alourdi.

En ce jeudi 7 septembre 2023, la Bretagne a été une nouvelle fois frappée par un drame indescriptible. Cette région, habituellement paisible, a été le théâtre de deux noyades mortelles en l’espace d’une journée. La première tragédie est survenue dans le département du Morbihan, là où les eaux scintillantes de la rivière sont prisées des nageurs en quête de fraîcheur. La seconde noyade a quant à elle eu lieu dans le Finistère, dans une crique sauvage, que seuls les adeptes de baignade aventureuse connaissent. Bien que les circonstances de ces deux accidents n’aient pas encore été éclaircies, le bilan de cette année 2023 s’alourdit désormais de deux noms supplémentaires sur la liste funeste des victimes de noyades en Bretagne.

Deux noyades mortelles en Bretagne

Ce jeudi 7 septembre 2023, deux noyades mortelles ont été signalées en Bretagne. La première est survenue dans le Morbihan, à proximité immédiate de la plage du Magouër, où un homme de 72 ans a perdu la vie lors d’un accident de plongée. Malgré l’intervention rapide des pompiers, il est décédé sur place. La seconde noyade a eu lieu dans le Finistère, à la Grande Plage de l’île-Tudy, où un baigneur de 78 ans a été aperçu en difficulté. Malgré la mobilisation de nombreux moyens de sauvetage, la victime n’a pas survécu et a été déclarée décédée en milieu d’après-midi.

Un lourd bilan en Bretagne pour l’été 2023

Ces deux noyades s’ajoutent à un bilan déjà lourd en Bretagne pour cet été 2023. En effet, selon les chiffres de Santé publique France, la Bretagne était la région la plus touchée par les noyades suivies de décès. De plus, les noyades concernent principalement les adultes et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. La préfecture du Finistère rappelle donc l’importance de respecter les règles de prudence et d’adapter son comportement et son matériel en conséquence, surtout pour les baigneurs éloignés de la côte. De plus, l’organisme de santé indique que les fortes chaleurs peuvent également favoriser les noyades.

Bilan régional des noyades

Depuis le début de l’année, 18 noyades ont été recensées dans le Finistère, dont 12 pour les seuls mois de juillet et août. Ce chiffre s’inscrit dans la moyenne régionale des cinq dernières années, avec 19 noyades recensées par an dans ce département. Il est donc important de rester vigilant et de respecter les règles de sécurité pour éviter de nouveaux accidents de ce genre.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA