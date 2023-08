Drame de la route : Cycliste morte, suspect arrêté en Vendée.

Le matin du 3 août dernier aux alentours de Marans en Charente-Maritime, une cycliste a été violemment percutée par une voiture. Les conséquences ont été tragiques et le conducteur de la voiture a été ultérieurement identifié comme étant le responsable de cet accident mortel. Après une longue enquête, les autorités ont finalement réussi à l’interpeller et à le mettre en examen pour homicide involontaire et délit de fuite. Cet incident a suscité une vague d’émotion dans la région, et la famille de la victime ainsi que les associations de cyclistes ont appelé à une meilleure sécurité routière pour les usagers vulnérables.

Un conducteur mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite

Le 3 août, une cycliste a été fauchée et transportée par hélicoptère à Poitiers, où elle a malheureusement succombé le lendemain près de Marans en Charente-Maritime. L’appel à témoins lancé par les gendarmes a permis l’interpellation rapide d’un homme de 36 ans, marié et père de famille, habitant en Vendée et sans antécédents judiciaires. Selon les informations recueillies par les témoins, les gendarmes ont pu identifié la couleur et la marque de la voiture en cause.

Le responsable présumé a reconnu les faits en garde à vue

Le conducteur a été placé en garde à vue puis présenté à un juge d’instruction qui l’a mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite. D’après le parquet de La Rochelle, il a reconnu avoir percuté la cycliste à cause d’un assoupissement et n’avoir pas eu un comportement adapté en ne restant pas sur place. Il a été laissé en liberté sous strict contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction de quitter le territoire et l’obligation de pointer régulièrement à la gendarmerie de son domicile.

Le délit de fuite est une circonstance aggravante

Malgré l’absence d’antécédents judiciaires, le responsable présumé encourt une peine maximale de 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende pour homicide involontaire et délit de fuite, ce dernier étant considéré comme une circonstance aggravante. Le conducteur sera donc soumis à une enquête judiciaire afin de recueillir tous les éléments nécessaires à la procédure judiciaire.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA