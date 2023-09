Drame au Mont-Ventoux : Un homme de 45 ans perd la vie après une chute de 50 mètres.

Dans les profondeurs de la Combe de Fonfiole, une tragédie impensable s’est produite. Un homme, qui avait parcouru 45 années de vie, a perdu la vie après une chute mortelle de 50 mètres dans les crevasses rocheuses. Les alentours majestueux de la Montagne du Ventoux,à des kilomètres de là, n’ont pas été en mesure de protéger ce randonneur imprudent. Les traces de sang et de douleur ont été laissées sur les sentiers, témoins silencieux de l’événement traumatisant. L’émotion suscitée par ce triste événement a traversé les montagnes et atteint les villages les plus éloignés, laissant derrière elle un vide et une tristesse durables. Le son du vent qui siffle entre les crêtes et les rochers ne sera plus jamais le même. Un homme qui a trouvé la paix en explorant les montagnes est parti trop tôt.

Randonneur décède après une chute de 50 mètres

Un randonneur de 45 ans a perdu la vie lors d’une chute de 50 mètres dans une pente rocheuse à la Combe de Fonfiole au Mont-Ventoux. L’incident a eu lieu lors du dernier dimanche avant la rentrée, et malgré la présence de nombreux randonneurs sur place, l’homme n’a pas survécu à la chute.

Une pente rocheuse dangereuse

La Combe de Fonfiole sur le Mont-Ventoux est une pente abrupte avec de nombreux éboulis, ce qui en fait un passage difficile et dangereux. Les sapeurs-pompiers de Vaucluse témoignent que l’hiver, beaucoup d’accidents surviennent à cause du verglas, tandis que l’été, les incidents sont plus rares.

Intervention difficile des sapeurs-pompiers

L’intervention des sapeurs-pompiers a été compliquée en raison de l’emplacement accidenté de la chute. L’accès était difficile rendant l’intervention plus longue. En effet, sept véhicules et onze pompiers étaient présents sur place, y compris une équipe complète du secours en milieu périlleux et montagne 84 (SMPM). Les douze randonneurs témoins de l’incident ont été pris en charge et choqués par l’événement.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA