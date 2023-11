Donnez une vraie identité à votre cuisine : quel style de déco choisir ?

Comme toutes les autres pièces d’une habitation, la cuisine mérite de l’attention en ce qui concerne son aménagement. Vous devez faire attention au mobilier, au rangement, aux couleurs, etc. Cela vous permet d’avoir un espace à la fois esthétique, convivial et fonctionnel. Selon vos besoins, vous avez le choix entre plusieurs styles de décoration pour personnaliser votre cuisine. Découvrez-en 4 d’entre eux pour rendre votre espace culinaire plus attrayant.

Optez pour la douceur d’une cuisine scandinave

La cuisine scandinave est largement appréciée pour sa simplicité et son charme naturel. Ce style de décoration est caractérisé par une certaine douceur qui lui est conférée par les matières naturelles. L’une des plus connues est le bois sous toutes ses variétés. Il est réputé pour apporter une touche chaleureuse à votre espace culinaire. Comme indiqué sur le site de SoCoo’c, par exemple, une cuisine scandinave appelle au rangement et à un agencement optimal des différentes couleurs. Cela permet non seulement d’avoir une pièce aérée, mais également de limiter considérablement la perte d’espace.

Vous devez alors prévoir un grand nombre de placards et des tiroirs. Nous vous recommandons d’opter pour des meubles design avec une touche de modernité. Un tel choix permet de créer un contraste esthétique de sorte à renforcer le rendu de votre décoration nordique. En ce qui concerne les couleurs, choisissez des tons clairs ou neutres tels que le blanc, le gris ou le beige. Vous pouvez par ailleurs choisir un mélange de teintes claires et foncées pour optimiser le rendu. Pour ce qui est de l’éclairage de la pièce, optez par exemple pour des lampes à suspensions scandinaves.

Pourquoi les cuisines industrielles plaisent-elles autant ?

Si vous souhaitez optimiser la convivialité au sein de votre cuisine, le style de déco industriel est ce dont vous avez besoin. Il implique un bon choix du mobilier et des luminaires. N’hésitez pas à mélanger les matériaux comme le bois, l’inox et le béton, mais surtout le métal, un incontournable du style industriel. Optez idéalement pour des tabourets ou des chaises en métal, une robinetterie en zinc, une table en bois, etc. Le mélange de matériaux permet d’apporter une touche chaleureuse dans la pièce.

Ce type de cuisine est généralement volumineux et s’ouvre sur la salle à manger ou le salon. Cela limite les allers-retours tout en facilitant la communication depuis n’importe quelle pièce de la maison. Cela permet par ailleurs de faire rentrer plus facilement la lumière naturelle. Vous pouvez achever votre aménagement en intégrant de la verdure à travers quelques plantes aromatiques ou retombantes. Elles apportent de la vie dans votre espace culinaire. Vous avez le choix entre différents types de cuisines industrielles, à savoir :

la cuisine industrielle classique,

la cuisine industrielle d’inspiration new-yorkaise,

la cuisine industrielle rétro,

la cuisine industrielle créative.

On retrouve également la cuisine industrielle 100 % récup, celle moderne et celle en mode Total Black. Il vous revient de faire un en choix en fonction de l’espace disponible chez vous, de l’agencement souhaité et de votre budget.

Connaissez-vous le style shabby chic ?

Originaire des États-Unis, le style shabby chic est aujourd’hui très présent dans les ménages français. Contrairement à ce que l’on peut penser, son adoption ne se limite pas au salon ou à la chambre. Vous pouvez bel et bien l’utiliser pour créer une cuisine attrayante, confortable et fonctionnelle. Le shabby chic privilégie les couleurs claires et lumineuses.

Vous pouvez par exemple opter pour une association du blanc ou du beige avec le rose, le bleu ciel ou des motifs fleuris. Pour ce qui est du mobilier, pensez aux meubles en bois vieilli. Si vous avez de vieilles tables ou chaises inutilisées, elles conviendront parfaitement pour votre cuisine après une touche de bricolage. Elles apporteront de l’authenticité et de l’originalité à votre décoration. Enfin, apportez un peu de fraîcheur dans la pièce en y intégrant des plantes.

Le minimalisme raffiné d’une déco japonaise

Si vous souhaitez aménager une cuisine à la fois sobre et élégante, faites le choix du style japonais. Il permet d’avoir un espace culinaire épuré, quelle que soit sa configuration. Il fait appel à des rangements dissimulés, ainsi qu’à un plan de travail remarquable qui vous fait bénéficier de tout le confort nécessaire. Cela permet également de faciliter les mouvements. La cuisine japonaise privilégie les matériaux naturels tels que le bois, le ciment et le verre.

Le bois, qu’il soit brut ou stratifié, est le plus utilisé compte tenu de son aspect authentique. Il apporte une touche chaleureuse tout en correspondant au minimalisme de ce style de déco. Vous pouvez jouer sur les différentes essences et finitions pour avoir un rendu personnalisé. En ce qui concerne les couleurs, les tons neutres ou naturels sont les plus recommandés. Pensez aux teintes telles que le banc, le gris, le taupe ou encore le lin. Rehaussez le tout en ajoutant une touche de couleur vive comme le bleu canard, le rouge vif ou le noir mat.