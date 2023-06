Don du sang: collectes insolites pour renforcer les stocks avant l’été

En raison des faibles réserves, l’Établissement français du sang lance une vaste opération de collecte dans des sites symboliques et de renom, dans toute la France, y compris au musée d’Orsay à Paris.

Allongée sur un lit dans une vaste salle ornée de dorures du musée d’Orsay à Paris, Laure fixe les fresques au plafond tout en tendant son bras vers l’infirmier pour donner son sang. « C’est impressionnant ! C’est bien de le faire dans un lieu prestigieux, ça motive un peu plus », s’exclame-t-elle. C’est précisément l’objectif poursuivi par l’Établissement français du sang, qui organise une grande campagne de collecte dans tout le pays, dans des lieux emblématiques tout au long du mois de juin.

Des collectes dans de tels espaces permettent d’attirer de nouveaux donneurs, comme Nicolas : « Tant qu’à faire, autant le faire dans un beau lieu. Mais je travaille surtout juste à côté, donc c’est plutôt pratique », affirme le jeune homme qui participe aussi en raison de son histoire personnelle. « Mon fils souffre d’une maladie pour laquelle il a eu besoin de nombreuses transfusions sanguines et de perfusions. C’est donc un moyen de contribuer à tout cela. Il a eu la chance d’en bénéficier. Grâce à ce don, d’autres pourront en profiter. C’est un peu un moyen de rembourser la dette », estime-t-il.

Plus de 10 000 poches de sang manquantes

« Il ne faut pas hésiter ! C’est gratuit, c’est facile et c’est une belle action », insiste Agnès, une donneuse régulière. Son geste est d’autant plus nécessaire que l’été approche et que les stocks sont insuffisants. Près de 90 000 poches de sang sont actuellement en réserve, mais il en faudrait 10 000 à 20 000 de plus d’ici le 14 juillet, selon le directeur de l’Établissement français du sang en Île-de-France, « pour passer sereinement l’été ».

« La maladie ne prend pas de vacances. Les gens atteints d’un cancer auront toujours besoin d’être soignés pendant cette période », déclare Stéphane Noel, directeur de l’Établissement français du sang en Ile-de-France. « Les personnes victimes d’accidents de la route ou les mamans qui subiront une hémorragie lors de leur accouchement auront besoin d’être prises en charge. Voilà pourquoi il est essentiel que les gens se mobilisent et viennent donner leur sang », explique-t-il. Trois critères sont nécessaires pour cela : être âgé de 18 à 70 ans, se sentir en bonne santé et peser plus de 50 kilos. Un test d’éligibilité et des créneaux de rendez-vous sont disponibles sur le site du don du sang.

Plusieurs collectes sont prévues dans les prochains jours, comme le mercredi 14 juin au Panthéon, à Paris, à l’Hôtel de ville de Marseille ou encore à l’auditorium de l’Opéra de Dijon. Le jeudi 15 juin, il sera possible de donner son sang à l’Opéra de Montpellier ou encore au Zénith de Saint-Etienne. Pour trouver la collecte la plus proche de chez vous et prendre rendez-vous, vous pouvez consulter le site ou l’application de l’Établissement français du sang.