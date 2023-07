Domaine de Plomelin : portrait du dévoué châtelain Christian de Broc.

Non loin de la ville de Quimper, dans la commune de Plomelin, le propriétaire du domaine du Pérennou ne peut pas se la couler douce comme s’il vivait véritablement au château. Agé de 78 ans, cet homme est en effet constamment en activité pour s’assurer que les terres du domaine sont en parfait état. Peu importe les difficultés ou les défis, il est toujours là, prêt à travailler dur pour que tout reste au top. Cette vie n’est peut-être pas très glamour, mais elle témoigne de l’engagement indéfectible que cet homme a envers sa propriété, et la passion qu’il éprouve pour le travail bien fait.

Le Château du Pérennou, un havre de paix près de Quimper

Le Château du Pérennou est situé dans le Finistère, à Plomelin, non loin de Quimper. Son propriétaire, Christian de Broc, reçoit ses invités dans un bureau atypique où les portraits de ses ancêtres ornent les murs. Un véritable voyage dans le temps qui est prolongé par les 32 volumes de la Grande encyclopédie qui prennent la poussière dans la bibliothèque. Dans le salon, on peut admirer des meubles en chêne massif du XIXe siècle, des tapis élimés ainsi que d’autres objets délicieusement vintage. Le château est une véritable plongée dans l’histoire et Christian de Broc en connaît chaque détail, chaque anecdote.

Deux millénaires d’histoire

Le Château du Pérennou a connu des périodes fastes tout autant que des heures sombres. Les traces d’habitation remontent à plus de deux millénaires. Au XVIIe siècle, il s’agissait d’un manoir entouré de murs, dans un style classique. La famille du Marhallac’h acquiert le domaine en 1774, mais lors de la Révolution, elle quitte le manoir, qui est abandonné et vite pillé. Les membres de la famille retrouvent leur propriété en 1802 et commencent à la remettre en état. Ils font appel au paysagiste lyonnais Denis Bühler pour dessiner un jardin à l’anglaise descendant en pente douce vers l’Odet. C’est en 1810 que le manoir est agrandi.

Un amour pour la nature et le patrimoine

Le petit dernier de la famille, Christian de Broc, hérite du Château du Pérennou. Il quitte les bords de l’Odet pour entamer une carrière professionnelle en Canada puis à Paris, mais revient s’y installer en 1979. Pour neuf de ses dix frères et sœurs, reprendre le château était hors de question. Christian de Broc sait que l’entretien d’une telle bâtisse est un défi de chaque instant, mais il y est attaché. Il consacre son temps, à partir de 1982, à rénover le château et à organiser des mariages, jusqu’en 2005. Ces événements permettent d’entretenir la propriété, ainsi que son parc de 18 hectares. Le château est désormais uniquement ouvert du 25 avril au 25 septembre, tous les jours sauf le samedi, à 17h. Christian de Broc lui-même se charge de faire visiter les jardins pendant 1h15. Il a planté des dizaines de milliers de plants et a créé une palette de couleurs, une ligne de vue fascinante sur l’Odet, avec des magnolias, des tulipiers de Virginie et d’autres espèces. Les allées d’hortensias, d’azalées, d’agapanthes ajoutent des lignes de perspective. Christian de Broc espère que sa fille reprendra le flambeau pour perpétuer la beauté de cet endroit unique en son genre.