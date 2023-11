Distinguez le lama de l’alpaga : découvrez leurs caractéristiques distinctives !

Les deux camélidés, bien que semblables en apparence, sont en réalité des créatures aux caractéristiques bien distinctes. Leur fourrure, d’une épaisseur remarquable, dissimule des êtres singuliers et uniques. Il serait donc erroné de se laisser tromper par leur apparence candide, car chacun d’eux possède des spécificités qui les rendent uniques et incomparables.

Les lamas et les alpagas, souvent domestiqués, peuvent être gardés ensemble et même se croiser pour donner naissance à des petits appelés huarizos.

Taille/Poids

Le lama est plus grand que l’alpaga, mesurant environ 180 cm de hauteur et pesant autour de 150 kg. En revanche, l’alpaga ne dépasse généralement pas 1 mètre de hauteur et pèse entre 50 et 84 kg.

La robe

Les lamas possèdent une laine moins agréable au toucher que celle des alpagas. La laine d’alpaga est quant à elle réputée pour sa chaleur, sa résistance à l’eau et sa solidité, étant considérée comme la fibre de mammifère la plus solide.

Personnalité

Les lamas peuvent être enjoués, mais il faut se méfier de leur crachat qui n’améliore pas leur réputation. Les lamas mal élevés peuvent traiter les humains comme des congénères de sous-ordre. Les alpagas et les lamas sont tous deux domestiqués et sociables, mais les alpagas sont souvent décrits comme étant plus nerveux en présence d’étrangers et d’autres animaux.

Les oreilles

Les lamas ont des oreilles recourbées et dressées, tandis que les alpagas ont de courtes oreilles habillées d’une abondante fourrure.

Force

Les mâles lamas utilisent leur cou pour se battre entre eux et établir leur dominance dans le troupeau. Avec leur petite stature et leurs pattes délicates, les alpagas ne pourraient pas vaincre un lama dans un combat.

La morsure

Les lamas et les alpagas ont des dents similaires, mais celles du lama sont légèrement plus fortes car recouvertes d’émail. Les incisives du lama ne grandissent pas une fois qu’elles ont poussé, contrairement à celles de l’alpaga qui sont en pousse permanente. Les canines supérieures de l’alpaga sont acérées et peuvent infliger de sérieuses blessures lorsqu’il impose sa dominance.

Cet article est une synthèse d’un contenu existant provenant du magazine « Le Monde des Animaux ». Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du magazine.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA