Dimanche 10 septembre à Quimper : trois infos à ne pas manquer !

Ce dimanche 10 septembre 2023, l’actualité à Quimper est marquée par divers événements. Tout d’abord, la chaîne internet Brezhoweb propose une nouveauté intéressante pour ses abonnés. En effet, un nouveau cours est désormais disponible sur cette plateforme en ligne. Cette initiative témoigne de l’engouement croissant pour l’apprentissage en ligne, en particulier dans le domaine artistique. Par ailleurs, les passionnés de danse seront ravis d’apprendre qu’une nouvelle école a ouvert ses portes dans le centre-ville. Orient’é Danse offre des cours de danse orientale pour tous les niveaux, dispensés par des professionnels qualifiés. Enfin, les amateurs de brocante pourront se rendre à la foire qui se tient ce week-end. Cette manifestation rassemble des exposants venus de toute la région pour proposer des objets de collection, des antiquités et des bibelots en tous genres. En somme, ce dimanche à Quimper est riche en événements et en distractions pour tous les goûts.

Un dessin animé en breton sur Brezhoweb

Brezhoweb, la chaîne de télévision en langue bretonne sur internet, propose gratuitement le dessin animé intitulé Alis ha Lewis destiné aux enfants de 4 ans et plus. La série de 52 épisodes est inspirée de l’univers d’Alice au pays des merveilles et suit les aventures d’Alice, une jeune fille de 6 ans, curieuse, intelligente et intrépide qui trouve une clé magique la propulsant au pays des merveilles. Elle rencontre par la suite Lewis, un lapin gaffeur et timide, qui devient son meilleur ami avec qui elle partage de folles aventures. La série a été réalisée par Blue Spirit et doublée en langue bretonne par Dizale, faisant suite à son succès en français sur TF1. Les épisodes sont disponibles sur Brezhoweb jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023/24, un nouvel épisode étant ajouté chaque lundi en VOD gratuite via le lien suivant : https://www.brezhoweb.bzh

Un nouveau cours à Orient’é danse

Clara Le Guéhennec, l’association de danse orientale Orient’é danse annonce la création d’un nouveau cours mixant danse hip-hop, afro dance et dance hall. Le cours est ouvert aux personnes âgées de 16 ans et plus et a lieu le mardi de 19h30 à 20h30. Le premier cours d’essai est gratuit et les informations pratiques sont disponibles sur le site internet de l’association https://oriente-danse.jimdosite.com/ ou via le numéro de téléphone : 06 09 86 23 24.

Brocante

À Quimper, plusieurs stands de professionnels des antiquités et de la brocante seront ouverts ce dimanche sur les allées de Locmaria de 8h à 18h. L’entrée est libre.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA