Des tondeuses écologiques dans les Côtes d’Armor grâce à l’éco-pâturage.

Arpentant les vastes champs de Caurel, la société Argoat écopâturage officie tant dans le cadre de missions récurrentes annuelles que pour des commandes uniques et ponctuelles. Cette cavalcade folle, elle la mène dans l’optique de préserver l’environnement local tout en répondant aux besoins des agriculteurs locaux. Des exigences multiples qu’elle gère avec brio, grâce à une expertise aiguisée et une équipe professionnelle rompue à toutes les éventualités. De ce fait, Argoat écopâturage se positionne comme un allié de choix pour tous ceux qui, comme elle, prônent une agriculture responsable et durable. Aussi, elle ne fait pas simplement que traverser les prairies, elle les piège avec sa passion pour la nature et son désir de protéger l’écosystème.

L’éco-pâturage : une solution écologique, économique et bénéfique pour l’environnement

L’ éco-pâturage est une méthode de gestion des espaces verts qui consiste à utiliser des animaux herbivores pour assurer l’entretien d’une zone. Contrairement aux machines thermiques et aux produits phytosanitaires, cette méthode est verte, non polluante et peu bruyante. Elle est donc de plus en plus plébiscitée, favorisant ainsi la biodiversité. Les zones difficiles d’accès ou escarpées sont souvent sources de risques pour les prestataires, les employés municipaux ou privés en charge de l’entretien de ces espaces. Les chèvres et les moutons sont des animaux parfaitement adaptés à ces terrains à risque.

Réduction des risques d’accident :

Face à des acteurs publics et privés à la recherche de méthodes de gestion alternatives moins polluantes pour leurs terrains, l’éco-pâturage s’avère généralement plus intéressant budgétairement qu’un entretien chimique et/ou mécanique. Les premiers retours d’expérience tendent tous vers ce constat. Les animaux sélectionnent les végétaux, ce qui permet de lutter contre le développement de plantes invasives telles que la renouée du japon, les budleias, les palmes, et ainsi réduire les risques de développement de ces espèces envahissantes.

Le cheptel dédié à l’écopâturage :

Les animaux utilisés pour l’écopâturage sont issus essentiellement de races locales à faibles effectifs, qui sont historiquement originaires de Bretagne. Ces espèces rustiques, parfaitement adaptées au climat et à la végétation de la région, sont utilisées pour un entretien respectueux de la nature et de la biodiversité. Le cheptel d’Argoat Ecopâturage compte parmi ses rangs des races locales de chèvres et de moutons parfaitement adaptées à la fois au climat et à la végétation de la région.

Animations nature et interventions en zoothérapie :

Depuis plus de 10 ans, les intervenants d’Argoat écopâturage proposent des animations sur diverses thématiques relatives à la découverte et la protection de l’environnement à destination de publics variés. Ils réalisent également des séances d’animation ou de sensibilisation en zoothérapie qui consistent en une approche thérapeutique utilisant la relation avec l’animal pour aider la personne à surmonter ses difficultés physiques, psychologiques ou relationnelles. Cette thérapie est accessible à tous, des enfants aux personnes âgées, présentant des handicaps ou non.

En conclusion, l’éco-pâturage est une méthode douce, non polluante et peu bruyante de gestion des espaces verts qui favorise la biodiversité et enrichit les sols. Elle permet une diminution de l’empreinte carbone et la suppression des désherbants et des produits phytosanitaires. Elle réduit également les nuisances sonores et les risques d’accidents. L’utilisation de races locales d’animaux rustiques permet de limiter les traitements médicamenteux. De plus, l’éco-pâturage s’avère généralement plus intéressant budgétairement qu’un entretien chimique et/ou mécanique. Les interventions en zoothérapie permettent de développer différents champs d’intervention thérapeutiques, éducatifs et d’animations. Enfin, l’utilisation de ces méthodes alternatives permet de favoriser les liens naturels et bienfaisants entre les humains et les animaux pour le bien de tous.