Des spots de baignade secrets proches de Marseille

Découvrez dans les environs de Marseille des lieux paisibles pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d’été. Évadez-vous des plages bondées et plongez dans l’eau tranquille de lacs, rivières et étangs. Ces trésors naturels sont accessibles en moins d’une heure trente en voiture, pour une escapade aquatique à portée de main. Les panoramas offerts par ces coins de paradis sont dignes d’une carte postale, vous invitant à vous perdre dans la contemplation de la beauté à l’état brut. Respirez, détendez-vous et profitez de la fraîcheur de ces plans d’eau d’exception, qui apaisent l’âme tout autant que le corps.

Les meilleures alternatives aux plages de Marseille

Marseille est bien connue pour ses célèbres plages, cependant, durant la période estivale, celles-ci sont souvent prises d’assaut par les touristes et les locaux. Heureusement, il existe des alternatives pour ceux qui cherchent de la détente et de la baignade au calme. Nous vous présentons ci-dessous trois idées pour nager loin des plages bondées de la cité phocéenne.

L’étang de Berre

Situé à seulement 40 minutes de route de Marseille, l’étang de Berre possède plus de dix plages ouvertes à la baignade. Cet endroit est également idéal pour pratiquer divers sports nautiques tels que le dériveur, le kayak, le kite surf et la planche à voile. En outre, ce lieu offre une vue magnifique sur la ville et ses environs, le rendant ainsi particulièrement agréable à visiter.

Le lac d’Esparron

Pour ceux qui sont prêts à rouler plus loin, le lac d’Esparron est une excellente option. Situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, à une heure trente de route de Marseille, ce lac de 328 hectares est l’un des plus sauvages de la région, avec ses eaux turquoise, ses multiples calanques et falaises. Ici, vous pouvez également profiter d’un certain nombre d’activités nautiques tels que le pédalo, l’aviron, la voile, le canoë-kayak ou encore le bateau électrique.

Baignade en rivière

La rivière Verdon, située à Vinon-sur-Verdon, à moins d’une heure de route de Marseille, est un endroit pittoresque pour se baigner. Cette rivière prend sa source au pied des montagnes et se jette dans la Durance, près de Vinon-sur-Verdon, après avoir parcouru quelques 166 kilomètres.

En conclusion, bien que les plages de Marseille soient incontournables, ces alternatives valent également la peine d’être visitées pour profiter d’une journée de détente et de baignade en toute tranquillité.

