Des pompiers de l’Hérault secourent les sinistrés du séisme à Montpellier.

Le bilan du tremblement de terre qui a secoué le pays dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre est effrayant : au minimum 800 personnes ont perdu la vie. La magnitude de 6 sur l’échelle de Richter a provoqué des dégâts matériels considérables, ainsi que des scènes de panique dans plusieurs grandes villes du pays, comme Marrakech. Les témoignages faisant état du chaos qui a suivi sont nombreux et bouleversants. Les secours se sont toutefois rapidement mobilisés pour tenter de retrouver des survivants, bien que les chances de retrouver des personnes ensevelies sous les décombres soient de plus en plus minces. Cette catastrophe naturelle a provoqué une grande émotion dans le monde entier et a suscité de nombreuses réactions de soutien et de solidarité.

Au moins 800 morts au Maroc après le séisme

Un séisme de magnitude 6 a touché le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre, causant la mort d’au moins 800 personnes. Le tremblement de terre a provoqué de graves dégâts et des scènes de panique dans plusieurs villes, dont Marrakech. En réponse à cette tragédie, la communauté marocaine de Montpellier a immédiatement lancé une campagne de solidarité.

Une cellule de crise pour répondre aux besoins de la population touchée

Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a annoncé que des pompiers de l’Hérault allaient être envoyés sur place pour aider les sinistrés marocains. Une cellule de crise a été activée à la Maison des Relations Internationales de Montpellier, qui réunira toutes les associations de solidarité internationale afin d’établir un plan d’actions pour répondre aux besoins de la population touchée. Une subvention extraordinaire sera également adoptée pour aider les villes touchées lors du prochain Conseil municipal d’octobre.

Numéros d’urgence pour les demandes de renseignements ou d’aide

L’ambassade de France au Maroc et le ministère des Affaires étrangères français ont ouvert une cellule de crise pour répondre aux demandes de renseignement ou d’aide des compatriotes. Deux numéros ont été mis en place, un pour le Maroc et un pour la France. Le ministère a déclaré que la France est solidaire des autorités et du peuple marocains et est prête à apporter immédiatement son aide pour les secours et l’assistance aux populations affectées.

