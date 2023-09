Des pittbulls errants vont enfin connaître une nouvelle vie grâce à cette association passionnée ! 🐾🐶 sauvetage protectionanimale Yvelines

Depuis sa fondation en 2019 et son installation sur la commune de Montainville dans les Yvelines, l’association Pitbulls sans toit s’est engagée dans la protection des chiens de catégories 1 et 2 victimes de diverses formes de maltraitance. Forte d’un engagement sans faille, cette association oeuvre pour leur redonner une vie meilleure en leur offrant un refuge sûr et chaleureux, une nourriture équilibrée et une surveillance médicale constante. Par l’intermédiaire de ses membres dévoués, l’association s’attelle également à leur trouver des familles aimantes prêtes à les adopter. Au fil des ans, Pitbulls sans toit a développé une expertise et une expérience uniques, faisant d’elle un pilier incontournable de la lutte contre la maltraitance animale.

Portrait de Flavien Hérard, président de Pitbulls sans toit

Flavien Hérard est un habitant de Montainville (Yvelines) qui a toujours été sensible à la question de la protection animale. Directeur technique d’une petite commune yvelinoise et ancien agent cynophile, il a créé l’association Pitbulls sans toit en janvier 2019. Avec son équipe de bénévoles, il intervient dans toute la région parisienne pour aider les chiens de catégories 1 et 2.

Un travail d’enquêteur pour protéger les chiens

Flavien Hérard est en collaboration avec la police nationale et la police municipale pour accumuler des preuves sur des cas de maltraitance ou de détention illégale de chiens. Une fois que le dossier est conséquent, il effectue un dépôt de plainte. Parfois, il passe seulement quatre heures dans la semaine à aider, et d’autres fois, cela peut monter à trente heures.

Sauvetage et adoption

Avec les bénévoles de l’association, Flavien Hérard rencontre les potentiels futurs adoptants et transmet un pré-formulaire d’adoption pour faire un premier tri. Il effectue également des visites au domicile de l’adoptant pour s’assurer que l’animal sera bien traité. Après avoir placé l’animal, il continue de faire des visites ou demande à l’adoptant de lui envoyer des photos.

