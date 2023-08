Des habitants de Mitry-Mory dévoilent leur patrie dans une série originale ! MitryMory Communauté Culture

Vincent Bonneville, Cheikh Cisse et Matthieu Gaspar sont de véritables passionnés d’audiovisuel. Ils partagent une même fascination pour l’art de la représentation et de l’enregistrement visuel et sonore. Bien que chacun soit issu de milieux différents, ils partagent une passion commune pour l’écriture de scénarios et la réalisation de films. C’est cette passion qui a motivé leur décision de travailler ensemble sur un projet ambitieux, celui de créer une série qui témoignerait de l’amour qu’ils portent à leur ville, Mitry-Mory. Pour eux, leur ville natale représente une source inépuisable d’inspiration et de motivations pour leur projet artistique. Cette série sera à la fois un hommage à la ville et l’affirmation de leur identité de créateurs audiovisuels. Ils souhaitent faire découvrir à un public plus large la richesse culturelle et humaine de leur commune en explorant toutes les facettes de la vie quotidienne. Avec leur équipe, ils travaillent avec acharnement pour réaliser leur rêve et offrir à leur public une expérience visuelle et auditive inoubliable et pleine d’émotions.

Trois amis passionnés par leur ville

« Un œil sur vous » est un média audiovisuel lancé par trois amis, Vincent Bonneville, Cheikh Cisse et Matthieu Gaspar, originaires de Mitry-Mory, une ville qu’ils affectionnent particulièrement. Ils ont décidé de mettre en valeur leur commune et ses habitants de façon originale et ludique.

Des vidéos courtes sur les sujets variés

Les vidéos de « Un œil sur vous » durent entre cinq et dix minutes et mettent en avant les habitants de Mitry-Mory ainsi que les institutions et les activités proposées dans la ville. Les sujets sont choisis en concertation avec la Ville, mais les amis ont toujours le dernier mot. Après une première saison de douze épisodes, une nouvelle saison est en préparation pour septembre 2021.

Pour le plaisir de mettre en avant le positif

Le but de « Un œil sur vous » est de partager le positif à propos de Mitry-Mory, en donnant la parole aux habitants et en mettant en avant les initiatives locales qui méritent d’être encouragées. Les amis ont créé leur propre entreprise, Pics Magister, pour continuer à développer leurs projets. Ils espèrent un jour pouvoir vivre de leur passion, mais pour l’instant, ils continuent à avancer à leur rythme, motivés par leur amour pour leur ville.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA