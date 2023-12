Dès 2025, la Ligue des Champions féminine adoptera le format masculin!

L’autorité suprême du football en Europe, l’UEFA, a déclaré ce lundi qu’elle prévoyait une transformation radicale du principal tournoi féminin; un événement dont le format actuel a parfois suscité de vifs débats.

Réinvention du football féminin européen dès 2025

Une modification majeure va s’opérer dans le paysage du football féminin européen à partir de 2025. L’UEFA a officialisé une refonte totale des compétitions interclubs, incluant une évolution de format pour la Ligue des champions et la mise en place d’une nouvelle compétition similaire à la Ligue Europa masculine. Le but de cette réforme est d’aligner davantage les formats des compétitions hommes et femmes. La nouvelle version de la Ligue des champions verra le jour lors de la saison 2024-2025.

Nouveau format de la Ligue des champions féminine

Dans la prochaine mouture de la compétition, 18 clubs participeront à la Ligue des champions féminine, regroupés en une seule poule, similaire à la structure des éditions masculines. Chaque équipe disputera six matchs, dont trois à domicile et trois à l’extérieur. Les confrontations seront déterminées par un tirage au sort, avec les clubs répartis en trois chapeaux de niveau. Les quatre équipes ayant les meilleures performances lors de cette étape de groupe réformée seront automatiquement qualifiées pour les quarts de finale, pendant que celles classées entre la 5ème et la 12ème place disputeront un huitième de finale. L’UEFA explique que ce changement de format permettra aux meilleures équipes de se confronter plus souvent, sans augmenter le nombre de matchs, ce qui rendra les rencontres plus compétitives.

Création d’une deuxième compétition et changements pour les clubs français

Au-delà du nouveau format de la Ligue des champions, un autre changement important, en particulier pour les clubs français, a été instauré. Les deux nations les mieux classées au coefficient UEFA auront droit à deux places de qualification directe, contre une seule auparavant. La France, actuellement en tête du classement du coefficient UEFA, pourrait donc profiter de cette nouvelle règle. De plus, l’UEFA a annoncé la création d’une deuxième compétition européenne dès 2025, qui se déroulera sous la forme d’un format à élimination directe, les équipes éliminées prématurément en phases de groupes de la Ligue des champions seraient reversées dans cette compétition.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA