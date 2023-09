Défi de taille pour Guémené-sur-Scorff : l’ascension de La Montagne en Coupe de France.

Le club de football de Guémené-sur-Scorff dans le département du Morbihan vient de se voir attribuer un tirage au sort favorable pour le prochain tour de la Coupe de France. Cette opportunité est considérée comme une véritable aubaine pour les joueurs. Cependant, pour remporter la victoire, il faudra faire preuve d’une performance de haute volée. Un véritable challenge sportif attend le club, qui devra se surpasser pour créer la surprise et offrir à ses supporters une victoire mémorable. Pour cela, les joueurs devront donner le meilleur d’eux-mêmes et rester concentrés tout au long de la rencontre. Tout le club est mobilisé pour cette épreuve sportive importante, et chaque joueur est déterminé à donner le meilleur de lui-même pour réaliser l’exploit tant attendu. Le public de Guémené-sur-Scorff se prépare d’ores et déjà à supporter leur équipe de cœur et à vibrer au rythme des exploits sportifs.

Le derby local entre Séglien et Guémené-sur-Scorff

A l’occasion du premier tour de la Coupe de France, les deux équipes se sont de nouveau affrontées, avec une victoire de Guémené-sur-Scorff (3-1).

Le Stade guémenois face à l’US Montagnarde

Au deuxième tour, le Stade guémenois a hérité de l’US Montagnarde (R1), une équipe qui a toujours une culture de la Coupe de France même si elle n’est plus aussi performante qu’auparavant. L’entraîneur de Guémené-sur-Scorff, Laurent Carnac, rêve d’un exploit mais reste humble, considérant que son équipe a entre 5 et 10% de chances de passer. Il préconise une organisation rigoureuse, une forte concentration et un dépassement de fonction par joueur. Pour réussir, l’équipe devra être solide défensivement, avec une grande performance du gardien Flavien Lamouroux.

Au niveau des mouvements de l’équipe

Pas beaucoup de changement à l’intersaison pour le club, avec l’arrivée de Hugo Manuel et éventuellement de deux joueurs de la région d’Orléans. Seuls deux joueurs ont quitté l’équipe.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA