Défi de la gravité au Festival d’Avignon 2023 : Danse marchée de De Keersmaeker dans « Exit Above »

La dernière édition du Festival d’Avignon a accueilli une création musicale unique en son genre, intitulée « Sortie Céleste ». La célèbre chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker a réussi à donner vie à la marche dansée en explorant les différentes sonorités du blues. Cette oeuvre fascinante a bouleversé les spectateurs présents et a été acclamée par la critique. Mais avec le Festival d’Avignon de 2023 qui approche à grands pas, les attentes sont encore plus élevées. Les passionnés de danse et de musique attendent impatiemment de découvrir la toute nouvelle production d’Anne Teresa De Keersmaeker, espérant que cette dernière sera tout aussi originale et captivante que la précédente.

Exit Above : l’envie de liberté par la danse contemporaine d’Anna Teresa De Keersmaeker

Le public est impatient et les attentes sont grandes pour la présentation du nouveau spectacle d’Anna Teresa De Keersmaeker, Exit Above, lors de la 77ème édition du Festival d’Avignon. La scène est vaste, décorée de poutres métalliques noires qui rappellent une vieille usine. Cependant, les spectateurs sont perplexes en lisant la feuille de salle : aucune indication sur le contenu du spectacle n’est donnée. Les lignes géométriques bleues, mauves, vertes ou jaunes qui jonchent le sol de la scène sont intrigantes et forment un grand gribouillis.

La marche : une liberté totale

Trois danseurs entrent en scène. Un extrait de Sur le concept d’histoire de Walter Benjamin est récité, tandis qu’un danseur se lance dans un solo audacieux au centre de la scène. Les mouvements de ses bras sont un mélange de danse contemporaine et de voguing, accompagné par les notes délicates d’une guitare acoustique. La scène plonge dans l’obscurité et une bâche en plastique transparent d’une légèreté sans pareil commence à s’élever dans les airs, sous une lumière incandescente, au gré du vent. La scène devient irréelle, comme si elle venait d’une autre planète.

D’autres silhouettes font leur entrée, observant la scène dans l’obscurité comme des fantômes. Ils avancent en marchant à l’unisson, créant une symphonie hypnotique. Les 13 danseurs multiplient les allers-retours, comme des mannequins, et font des poses au bout du catwalk, les yeux rivés sur le public. La chorégraphe joue sur les silences, les lignes corporelles ainsi que les lignes laissées sur le sol. Les danseurs parcourent celles qui sont tracées sur scène comme s’ils en étaient les auteurs. Cependant, des moments de marche répétitifs risquent de devenir longs et ennuyeux.

La tempête : la danse exprime les émotions de la vie quotidienne

Les danses d’Exit Above permettent aux danseurs d’exprimer des émotions de la vie sociale ordinaire, souvent refoulées à cause des conventions sociales. Dans ce spectacle, ces sentiments sont dévorants et incontrôlables. La fureur s’empare du spectacle, tel une tempête. La lumière devient rouge, des flammes apparaissent furtivement dans le noir, des duels effrénés ont lieu. Et puis, la tempête se calme irrémédiablement.

Les passages en musique sont entraînants et libèrent la danse des danseurs qui laissent la musique parcourir leur corps sans retenue. Ils se lâchent comme des toupies lâchées à toute allure, dans les jupons légers inspirés du futurisme. Les chansons interprétées par Meskerem Mees, une compositrice et interprète d’origine éthiopienne à la voix envoûtante, sont si claires et justes qu’on dirait une bande enregistrée.

Enfin, « Exit Above » a marqué son public lors de son passage au Festival d’Avignon. Il s’agit d’une chorégraphie contemporaine d’Anna Teresa de Keersmaeker qui respire l’envie de liberté. Elle sera en tournée en Europe et en France, notamment à l’Opéra de Lyon pour la Biennale, à la Scène nationale Carrée-Colonnes de Bordeaux-Métropole et au Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt pour le Festival d’Automne à Paris.