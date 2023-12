Décryptage du Match Dortmund-PSG : Zaïre-Emery heros du jour, Mbappé redoutable, Donnarumma brille!

Avec une certaine souffrance, le Paris Saint-Germain a assuré sa place pour les huitièmes de finale de la C1 suite à une épreuve de force qui s’est soldée par une égalité face au Borussia Dortmund (1-1), le mercredi passé.

Une qualification précieuse pour le PSG

Au terme d’un combat acharné, le PSG a réussi à décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le mercredi 13 décembre, grâce à un match nul contre Borussia Dortmund (1-1). Le club a parfois frôlé l’élimination, au cours de ce match très tendu, mais a réussi à passer grâce à la victoire concomitante de l’AC Milan sur Newcastle (1-2). Les choix offensifs de Luis Enrique, qui ont inclu Lee Kang-In et Bradley Barcola, n’ont pas réellement porté leurs fruits malgré de nombreuses occasions.

Une évaluation contrastée des performances individuelles

Gianluigi Donnarumma a été particulièrement surveillé au cours de cette rencontre en raison de ses erreurs précédentes. Il a livré une performance notable sur sa ligne, repoussant plusieurs frappes distantes de Marco Reus et Julian Brandt. Achraf Hakimi a été discret en première mi-temps, et n’a commis aucune erreur majeure, mais a terminé le match de manière plus convaincante. Milan Skriniar a montré des signes de nervosité, et Marquinhos a fait du bon travail sans se démarquer. Lucas Hernandez a été le défenseur parisien le plus efficace des deux côtés du terrain lors de cette rencontre.

Des prestations décisives dans les moments critiques

Warren Zaïre-Emery a été le joueur décisif du PSG cette saison. Après une première mi-temps discrète, il a brillé en deuxième mi-temps, inscrivant son premier but en Ligue des champions juste après celui de Dortmund et rassurant ses coéquipiers. Vitinha a quant à lui été le véritable premier relanceur du match, soutenant une défense centrale peu rassurante et gênée par le positionnement de Marco Reus. Le jeu de pression de Lee Kang-In, ses incursions et sa capacité à initier le pressing parisien ont été remarquées, même si sa technicité fait encore défaut. Pour sa part, Kylian Mbappé a été impliqué dans toutes les actions dangereuses des Parisiens lors de cette rencontre.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA