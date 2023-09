Découvrez une plage paradisiaque en Bretagne : Tahiti Beach !

Nous avons choisi de terminer notre périple insulaire dans le Morbihan par une visite à Hoëdic. Cette petite île nous avait déjà séduits lors de notre précédent séjour, mais cette fois, nous avions une mission spéciale, celle de découvrir la plage du port de la Croix, renommée pour son charme paradisiaque qui lui a valu le surnom de Tahiti Beach. Nous étions curieux de constater si la réalité était à la hauteur de la réputation de cette plage. Après une traversée mouvementée, nous avons enfin posé les pieds sur le sable fin de cet endroit magique, qui se révèle sous un angle différent à chaque visite. L’atmosphère y est envoûtante, avec une douceur de vivre qui invite à se laisser aller à la contemplation et à la rêverie. La mer scintillante et les rochers qui la bordent créent un paysage unique, qui nous plonge dans un autre monde.

La plage de Tahiti Beach

Située à 10 minutes de l’embarcadère d’Hoëdic, Tahiti Beach est la plus grande plage de l’île. Elle doit son surnom à son sable fin et ses galets. Face à l’océan Atlantique et au phare des Cardinaux, elle offre une ambiance insulaire authentique.

La plage du port de la Croix

Le port de la Croix, séparé du port de l’Argol qui assure les liaisons maritimes, est situé au sud de l’île. Construit au milieu du XIXe siècle, il est doté de digues en pierre de taille qui protègent l’ensemble et permettent aux enfants de plonger à marée haute. La plage est composée de sable fin et s’étend sur environ 200 mètres. Cette partie de l’île est face à l’océan et on y distingue quelques voiliers ainsi que le célèbre phare des Grands Cardinaux classé aux Monuments historiques.

Hoëdic, la perle discrète

Hoëdic est une petite île de 2 km² avec une population d’environ 120 personnes. Elle est davantage une succession de plages de différentes tailles aux eaux claires et au sable blanc. Les dunes recèlent de nombreuses variétés de plantes rustiques et délicates que l’on ne trouve, pour certaines, qu’ici. Hoëdic offre une ambiance insulaire authentique et préserve avec soin son écosystème fragile.

Comment s’y rendre ?

Il faut environ 2 heures de bateau au départ de Vannes, 1 heure au départ de Port-Navalo et 40 minutes au départ de Quiberon pour rejoindre l’île. Une fois sur place, il est possible de rejoindre les plages soit depuis le débarcadère en 45 minutes à pied, soit en traversant le village de pêcheurs qui se trouve à mi-chemin des deux ports en 10 minutes.

Pratique: l’île est un écosystème fragile, il est recommandé de ramener ses déchets et de ne pas ramasser de pierres. Attention, il n’y a pas de distributeurs d’eau sur l’île, peu d’arbres en dehors du village, prévoir de l’eau et un chapeau. La plage de Poulziorec à Groix est également surnommée Tahiti Beach.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA