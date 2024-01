Découvrez si les baleines peuvent vraiment avaler de grosses proies !

Les baleines, majestueux mammifères marins, dominent les eaux de par leur taille impressionnante. Cependant, malgré leur gigantisme, se nourrissent-elles réellement de proies colossales ?

La majestueuse baleine bleue

La baleine bleue, également connue sous son nom scientifique Balaenoptera musculus, détient le titre de l’animal le plus imposant ayant existé sur Terre. Son corps massif peut mesurer plus de 30 mètres de long et peser plus de 180 tonnes. En raison de ses dimensions colossal, l’animal serait incapable de survivre sur la terre ferme, car il s’écraserait sous son propre poids.

Un cœur et des organes surdimensionnés

Le cœur de la baleine bleue est extrêmement puissant, pesant environ 600 kg et capable de faire circuler 10 000 litres de sang dans son organisme. De plus, son foie pèse environ 1 tonne et la taille du pénis des mâles peut atteindre 2,4 m. En termes de capacitité pulmonaire, la baleine bleue peut effectuer des plongées atteignant 35 minutes et sa langue pèse environ 2,7 tonnes.

Une alimentation étonnante

La baleine bleue se nourrit principalement de krill et de copépodes, de petits crustacés de quelques centimètres de longueur au maximum. Elle est capable d’engloutir jusqu’à 3,6 tonnes de nourriture en une journée, représentant ainsi des millions de ces minuscules crustacés, tout en rejetant l’eau à travers ses fanons, de grandes lames cornées très serrées.

