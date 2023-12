Découvrez pourquoi les pandas ont tant de mal à s’accoupler

La recherche d’un partenaire approprié et le succès de la reproduction sont des défis de taille pour les pandas, bien plus complexe qu’on ne pourrait le soupçonner de prime abord.

Les habitudes reproductives du panda géant

Les scientifiques et les vétérinaires du monde entier scrutent de près les habitudes d’accouplement du panda géant dans l’espoir de sauver cette espèce menacée d’extinction. Ces ours ont en effet des difficultés à se reproduire. À l’état sauvage, une femelle adulte ne peut donner naissance qu’à un petit tous les deux ans, soit environ six petits au cours de sa vie. Pendant 14 à 25 jours au printemps, la femelle n’est en chaleur qu’une seule fois par an, et n’est alors féconde que durant 48 à 72 heures. Elle s’accouple fréquemment avec plusieurs mâles pendant cette période, augmentant ainsi ses chances de reproduction. En outre, le père ne participe pas à l’éducation du petit; la femelle est seule responsable de la future génération.

La gestation chez le panda

La gestation du panda dure environ quatre mois, mais la femelle a la capacité de retarder la nidification de l’ovule fertilisé, le gardant « en attente » dans son utérus si les conditions environnementales sont défavorables à la survie du futur petit. Cette stratégie permet de planifier la naissance pour l’automne, afin que le petit soit prêt à être sevré au moment où les nouvelles pousses de bambou apparaissent au printemps. Cependant, le régime à base de bambou, pauvre en calories, limite souvent la capacité de la femelle à nourrir deux petits en cas de naissance gémellaire. En outre, le faible taux de reproduction à l’état sauvage entrave les efforts de conservation, et le nombre de pandas nés dans la nature n’est pas suffisant pour remplacer les pertes.

Le rôle de la captivité

Pour accroître la population de pandas géants à l’état sauvage, le gouvernement chinois a établi des programmes de reproduction et prête des couples de pandas aux zoos internationaux en échange de fonds et de collaborations scientifiques. Malheureusement, la reproduction en captivité est difficile, car les pandas ont souvent peu d’intérêt pour l’accouplement. Malgré plusieurs stratégies pour améliorer leur fertilité, comme l’utilisation de Viagra et la diffusion de vidéos d’accouplements de pandas géants à l’état sauvage, la majorité de la reproduction en captivité se fait par insémination artificielle. De plus, il est crucial de préserver la diversité génétique des pandas captifs, car la plupart descendent de seulement dix individus. Pour cela, l’analyse génétique est utilisée pour appairer des partenaires avec des profils génétiques différents, et le sperme de plusieurs mâles est souvent mélangé pour l’insémination artificielle. Malgré les nombreux défis, des centaines de pandas géants sont nés en captivité.

