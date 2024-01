Découvrez NeoVoice, l’application révolutionnaire pour mieux comprendre votre chien lors du CES 2024

Deux visionnaires de la ville de Rennes ont conçu un outil révolutionnaire : un assistant vétérinaire virtuel qui permet de surveiller en temps réel la santé et le bien-être des animaux domestiques. Cette innovation prometteuse sera présentée lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, qui débute ce mardi.

Une application pour décrypter le comportement de votre chien

Vous vous demandez pourquoi votre chien montre des signes d’agressivité ou d’anxiété ? Ou peut-être cherchez-vous à comprendre son humeur et son bien-être au quotidien ? Pour répondre à ces questions, deux amis passionnés d’animaux ont développé une application mobile appelée NeoVoice. Lancée en juin 2022, cette application vise à aider les propriétaires de chiens à décrypter le comportement de leur animal de compagnie.

Il est souvent difficile de comprendre les signaux émis par nos amis à quatre pattes. C’est pourquoi Emilie Nouveau et Vincent Coupeaux ont conçu NeoVoice pour analyser la posture et les expressions faciales des chiens. En partenariat avec l’École nationale vétérinaire d’Alfort, cette application utilise l’intelligence artificielle pour évaluer l’état émotionnel des animaux, que ce soit la joie, le stress, l’excitation ou la colère.

Une analyse basée sur l’expertise vétérinaire

Emilie Nouveau, ingénieure en agronomie et spécialisée dans la nutrition animale, a eu l’idée de développer cette application après avoir observé un changement de comportement chez son chien. Son animal de compagnie, Réglisse, a montré des signes d’agressivité sans raison apparente, et ce n’est que plusieurs mois plus tard qu’une inflammation du pancréas a été diagnostiquée. Cette expérience personnelle a poussé Emilie et Vincent, passionné d’informatique, à créer un outil permettant d’interpréter le bien-être des animaux de manière objective.

Une vision pour l’avenir de NeoVoice

A l’heure actuelle, l’application permet aux propriétaires de chiens de soumettre des photos pour analyse. Cependant, les créateurs de NeoVoice prévoient d’intégrer la possibilité de publier des vidéos et de détecter les douleurs chez les animaux. De plus, ils souhaitent établir un lien entre les propriétaires d’animaux et les professionnels du secteur, facilitant ainsi les échanges et élargissant les fonctionnalités de l’application pour en faire un véritable carnet de santé numérique pour animaux.

Une version pro pour les professionnels du secteur

Outre la version grand public, NeoVoice propose une version professionnelle destinée aux ostéopathes et comportementalistes animaliers. Cette version vise à simplifier la prise de rendez-vous et la gestion des clients pour les professionnels du secteur. De plus, les créateurs de NeoVoice souhaitent étendre leur présence sur le marché nord-américain et explorer de nouvelles opportunités pour leur application.

