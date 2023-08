Découvrez les quartiers les plus huppés de Lyon et de ses environs ! riche Lyon

En prenant connaissance des informations fiscales de l’année 2022 dévoilées par la Direction générale des Finances publiques, il est désormais envisageable de localiser géographiquement les ménages disposant des plus hauts revenus au sein de la métropole de Lyon. Cette étude permet ainsi de mieux comprendre les réalités sociales et économiques qui caractérisent les quartiers les plus aisés de la région, ainsi que les modes de vie et les habitudes de consommation propres à ces populations. La connaissance de ces données, qui ont nécessité une analyse minutieuse et un traitement rigoureux, est précieuse pour comprendre les enjeux sociaux et économiques qui pèsent sur la région lyonnaise, et contribue à enrichir les réflexions menées sur l’aménagement urbain et le développement territorial.

Actu Lyon a analysé les chiffres de la Direction générale des Finances publiques sur les statistiques en matière fiscale par commune dans le département du Rhône. Les données sont basées sur le revenu fiscal de référence des foyers fiscaux pour l’année 2022. Cette analyse révèle le classement des ménages les plus riches dans la métropole de Lyon en fonction des communes et des arrondissements. Les dix premières communes du classement sont situées dans l’ouest lyonnais, avec Saint-Didier-au-Mont-d’Or en tête avec 23,55 % de foyers fiscaux déclarant plus de 100 000 euros de revenus annuels. Le 6e arrondissement de Lyon est le seul avec plus de 10% de foyers fiscaux déclarant plus de 100 000 euros de revenus annuels. Les 7e, 8e et 9e arrondissements sont les derniers de la liste. Certaines communes considérées comme riches ne figurent pas dans le classement car elles ont moins de 1 000 foyers fiscaux. Les données proviennent de la DGFIP et ont été mises à jour le 8 juin 2023.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA