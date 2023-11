Découvrez les mythologies des singes sacrés dans différentes cultures

Les croyances et mythes à travers le monde font souvent référence à la présence des singes, que ce soit en Chine, en Inde, en Égypte ou en Amérique du Sud. Ces animaux sont souvent associés à des caractéristiques comme la ruse et l’intelligence, et occupent donc une place importante dans l’imaginaire collectif de ces cultures. Que ce soit à travers des légendes, des contes ou des représentations artistiques, les singes sont omniprésents et jouent un rôle symbolique majeur dans ces différentes mythologies.

Une place privilégiée pour le singe dans la mythologie

Dans certaines cultures, les primates occupent une place particulièrement importante dans la mythologie. En Égypte, par exemple, le babouin est associé à des divinités importantes du polythéisme égyptien, telles que Thot, le dieu lunaire et le seigneur du temps. Doté de l’intelligence et de la magie, le singe est vu comme le lien entre la Terre et le Ciel, jouant un rôle de magicien suprême dans la culture égyptienne.

Des divinités associées au simien

En Égypte, de nombreuses divinités sont associées au singe, telles que Baba, le génie de la fertilité, ou Iouf, un groupe de singes armés protecteurs des défunts. Ces divinités ont pour rôle de représenter des aspects spécifiques de la civilisation égyptienne et de jouer un rôle central dans la mythologie de cette culture millénaire.

Le singe, un être habile et mystérieux dans les croyances anciennes

L’intelligence et la magie sont des caractéristiques récurrentes associées au singe dans la plupart des religions à travers le monde. De l’Afrique à l’Asie en passant par l’Amérique du Sud, le singe est considéré comme un héros civilisateur, un magicien rusé, et un être doté d’une intelligence suprême. Cette vision contraste avec le mépris souvent observé du singe dans les croyances judéo-chrétiennes.

Le singe dans la mythologie asiatique

En Asie, le singe est également associé à la magie et à des figures légendaires. Dans la mythologie chinoise, Sun Wukong, le roi des singes, est capable de se transformer à volonté et de voyager sur des nuages. De même, dans la mythologie hindoue, Hanuman, fils du dieu du vent, est connu pour son intelligence et sa compréhension des écritures anciennes.

Un être habile et respecté à travers le monde

À travers les différentes cultures et croyances anciennes, le singe est perçu comme un être habile, mystérieux, et respecté, ayant des caractéristiques uniques telles que l’intelligence, la magie, et la capacité à renouveler le monde. Cette vision contraste avec celle des religions judéo-chrétiennes qui montrent du mépris envers le singe, le plaçant en dessous de l’homme dans la hiérarchie des créatures.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA