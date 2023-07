Découvrez les dernières séries à succès : November Ultra et Fleabag !

Avec la période estivale qui bat son plein, Laurent Valière invite une variété de personnalités à partager leur série favorite chaque jour. Dans cet épisode, c’est la chanteuse très talentueuse, November Ultra, qui prend le micro pour parler de sa propre sélection. Tout en offrant une perspective unique sur son appréciation personnelle, elle révèle ses raisons pour lesquelles cette série lui tient tant à cœur et comment elle s’identifie avec les personnages présentés. Avec sa voix suave et sa passion pour la série, November Ultra apporte une touche de fraîcheur à l’émission et inspire ses auditeurs à explorer de nouveaux contenus télévisuels.

November Ultra : la révélation musicale de l’année

November Ultra est sans aucun doute l’une des plus grandes révélations musicales de l’année. La chanteuse française a été sacrée révélation féminine aux Victoires de la musique, décroché le Prix Joséphine et le prix Sacem. Son premier album, intitulé « Bedroom Walls », cartonne en ce moment et elle sera présente cet été aux Francofolies de La Rochelle.

Avec sa voix céleste, November Ultra transmet des messages forts à travers ses musiques. Ses chansons sont féminines et féministes, témoignant de son engagement en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle est une véritable inspiration pour la jeunesse qui s’identifie facilement à sa musique et à son parcours.

La série « Fleabag » : irrévérencieuse, drôle et décomplexée

La série britannique « Fleabag » est une œuvre à part entière : à la fois irrévérencieuse, drôle et très réaliste. Elle porte ce nom en français qui signifie tout simplement « sac à mouche », surnom d’enfance de son actrice héroïne. La série relate le quotidien d’une Londonienne trentenaire célibataire, accro au sexe et en proie à de nombreux questionnements.

Phoebe Waller-Bridge incarne et a écrit la série. Elle est depuis la nouvelle coqueluche d’Hollywood, ayant prêté main forte aux scénarios du dernier Indiana Jones et du dernier James Bond. « Fleabag » n’est pas du tout puritaine et c’est ce qui a fait son succès. Elle suscite l’adhésion de beaucoup de personnes, car elle permet à chacun de s’identifier aux différents personnages présentés.

Le lien entre November Ultra et « Fleabag »

Ce qui lie November Ultra et « Fleabag » pourrait sembler ténue de prime abord, mais à y regarder de plus près, il y a plusieurs similarités. Chacune de ces œuvres défie la norme, en proposant une vision différente de la société actuelle. November Ultra s’inspire de son vécu pour composer sa musique, alors que « Fleabag » puise dans les vies de tous les jours pour créer ses histoires.

Enfin, une citation de November Ultra illustre parfaitement le message que véhicule « Fleabag ». Dans une interview, elle explique que sa musique est « féminine et féministe, irrévérencieuse, drôle et très réel », des propos qui pourraient tout à fait s’appliquer à la série. Cette vision progressiste a permis à ces deux œuvres d’attirer l’attention du public et leur a permis de gagner leur place dans l’univers culturel actuel.