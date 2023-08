Découvrez les cascades du Limousin : s’évader dans la nature et fuir la chaleur ! 😎🌿🌊 Nature Vacances Limousin

Et si cet été, on cherchait un peu de fraîcheur au pied des cascades ? De véritables joyaux naturels, ces chutes d’eau sont de véritables écrins de verdure offrant une ambiance rafraîchissante idyllique. La région de la Creuse regorge de ces merveilles, dont deux d’entre elles sont particulièrement fascinantes. Elles sont des points forts de la richesse botanique de la région, permettant aux visiteurs de découvrir une flore rare et préservée. Elles sont également le témoin d’une histoire géologique passionnante, façonnée par les éléments naturels au fil des ans, impliquant des millions de vies végétales et animales. Alors pourquoi ne pas se laisser guider par la magie de la nature et partir à la découverte de ces deux cascades exceptionnelles ?

Des richesses à découvrir

Durant l’été, les cascades peuvent être une alternative pour trouver de la fraîcheur. En Creuse, deux cascades sont à découvrir : les cascades d’Augerolles et la cascade des Jarrauds. Elles offrent non seulement un lieu de détente et d’apaisement pour les promeneurs, mais également des richesses botaniques, géologiques et historiques.

Les cascades d’Augerolles

Les cascades d’Augerolles sont situées le long du ruisseau Pic, classé « rivière sauvage ». Ce ruisseau a été utilisé dès le 12ᵉ siècle pour faire tourner six moulins produisant de la farine de seigle. Les cascades d’Augerolles sont accessibles après une promenade de deux kilomètres, au cours de laquelle il est possible d’observer des espèces végétales rares dans la région, ainsi que certains emblèmes du Limousin, comme l’orme des montagnes.

La cascade des Jarrauds

Située dans la commune de Bourganeuf, la cascade des Jarrauds fait 15 mètres de haut et est considérée comme un site géologique exceptionnel. Elle a joué un rôle important dans l’histoire de la commune : en 1886, grâce à la création d’une centrale alimentée par le ruisseau le Verger, Bourganeuf devient la 3ᵉ ville de France entièrement électrifiée. Toutefois, en été, le niveau d’eau était parfois trop bas pour faire fonctionner la roue et la turbine de la centrale. C’est ainsi qu’en 1889, Bourganeuf est devenue la première commune d’Europe à être électrifiée à distance et en courant continu, grâce à la cascade des Jarrauds.

